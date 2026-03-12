Aragón exige "más transparencia" a la Generalitat por el nuevo caso de peste porcina en Barcelona

El virus de la peste porcina africana sigue dando de qué hablar. Cataluña volvía a boca de todos ante la aparición de un nuevo positivo en un jabalí muerto fuera del área de mayor riesgo, concretamente, en el término municipal de Barcelona. No es la primera vez, sino que ya se suman cuatro en este último mes fuera de la 'zona cero'.

Un hallazgo que ha vuelto a hacer saltar las alarmas en Aragón, comunidad limítrofe. El territorio aragonés trabaja desde el primer positivo, el 28 de noviembre, en incrementar la seguridad para que la enfermedad no pase la frontera.

Este nuevo positivo trae reclamaciones por parte del Gobierno de Aragón. El departamento de Agricultura dirigido por Javier Rincón exige "más información y transparencia" por parte tanto de la Generalitat como del Ministerio de Agricultura.

Una demanda que ya se había hecho vigente en otras ocasiones y que vuelven a poner sobre la mesa ya que denuncian "no tener que enterarnos por los medios de los focos".

Así detallan que a lo largo de este tiempo que lleva activa la alerta por presencia de peste porcina en España la comunicación ha sido "nula" por parte de las administraciones competentes en ambos casos del Partido Socialista.

El positivo en el término municipal de Barcelona ha obligado a cerrar los accesos al parque natural de Collserola desde los barrios de la capital que limitan con este espacio natural. Las medidas por el momento alcanzan a 18 municipios situados en las comarcas del Vallès Occidental y del Baix Llobregat.

En el caso de Aragón, desde el departamento aseguran que mantienen el nivel de "máxima vigilancia" y las medidas de bioseguridad con las que llevan trabajando hasta ahora.

La medida más señalada es la de la batida de los jabalíes al ser los máximos propulsores de esta enfermedad. Aragón animó a su caza con el pago de 30 euros por cada jabalí abatido. Según los últimos datos comunicados por el Gobierno de Aragón, en enero se dieron caza a 2.796 jabalíes y en diciembre 3.386.

A esta se suma el uso de drones para controlar a los jabalíes más cercanos a las fronteras con Cataluña y saber dónde están ubicados para, en caso de ser necesarios, trasladar a esa zona las batidas correspondientes.

Si bien el departamento de Agricultura exige más transparencia al Govern, la propia consejería ha participado en la ayuda para erradicar la enfermedad en Cataluña con la cesión de cuatro trampas de jabalíes.

Cerco a la dermatosis nodular contagiosa

Las enfermedades al sector de la ganadería no están dando respiro y mientras se afirmaba este positivo de peste porcina, el Gobierno de Aragón se reunía con las asociaciones agrarias para tratar el avance de Dermatosis Nodular Contagiosa que ya ha afectado a 278 cabezas de ganado bovino en Borrastre, término municipal de Fiscal (Huesca).

Desde este lunes 9 de marzo se ha comenzado con los 45 días de desinfección de las explotaciones afectadas. Punto que destacan de vital importancia para que "los ganaderos puedan continuar con la actividad". Así lo explica Joaquín Gargallo, ganadero de vacuno en Mosqueruela (Teruel) y responsable del Sector Vacuno de UAGA -y de COAG a nivel estatal-.

Esta cuarentena también se muestra como pieza clave ya que "se determina que el foco ha quedado contenido".

De la reunión señala que ha salido con "ciertas esperanzas" para comenzar con la vacunación de las explotaciones de Huesca y Zaragoza ya que esto puede suponer "salvar muchas explotaciones" y a la vez permite mantener "optimismo de cara a la primavera".

Según señala con este periodo de vacunación se pretende afrontar la inyección a entre 170 y 180 explotaciones.

El departamento de Agricultura habla que en un plazo aproximado de quince días con el que se espera completar la vacunación de toda la cabaña bovina en el radio de 50 kilómetros establecido alrededor de los focos detectados, con el objetivo de que todo el perímetro esté cubierto antes de que finalice este mes de marzo.

En paralelo, la consejería pondrá en marcha un programa de formación en bioseguridad dirigido a los ganaderos de vacuno de todo Aragón. Estas jornadas, financiadas por el departamento, se desarrollarán en todo el territorio, con especial intensidad en las zonas donde se han detectado los focos.