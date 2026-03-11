El Miteco anuncia una auditoría interna por el 'caso Forestalia' y mantiene suspendidos los proyectos bajo recurso

Tras las polémicas y presuntas irregularidades en torno a Fernando Samper y Forestalia, la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este miércoles una auditoría interna en su ministerio para conocer "qué está ocurriendo".

Lo ha dicho durante el desayuno informativo organizado por Europa Press en el que también ha confirmado la suspensión de los proyectos de la empresa aragonesa que están bajo recurso.

Esto no afectará al macroproyecto Búfalo, una de las mayores inversiones anunciadas por la DGA, con instalaciones en Alfamén, Botorrita y Magallón.

Aagesen ha contestado así a preguntas sobre el Clúster del Maestrazgo, en Teruel.

"Gran parte de los proyectos están bajo recurso (judicial), con lo cual, de momento, hay una suspensión de los proyectos", ha explicado la ministra para la Transición Ecológica.

Cabe recordar que el pasado martes 3 de marzo, la UCO registró las diferentes sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid, así como la vivienda de su dueño, Fernando Samper.

Aagesen ha asegurado que su Ministerio ha mostrado su máxima predisposición a colaborar con la Justicia desde un primer momento y que toda la documentación requerida y que se requiera estará "plenamente disponible".

Sobre el exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica que fue detenido en el marco de la operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, la titular de Transición Ecológica ha asegurado que se enteró de la trama "por los periódicos".

En este sentido, ha recalcado que el funcionario en cuestión, Eugenio Domínguez, no trabaja en la casa desde hace más de dos años.

