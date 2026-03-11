Alfredo Boné se defiende de las investigaciones del caso Forestalia: "No se nos imputa ningún delito"

Alfredo Boné, en su etapa como portavoz del PAR en las Cortes de Aragón Europa Press

El exconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón Alfredo Boné ha salido al paso de las investigaciones de la Guardia Civil y su aparición en el informe del caso Forestalia, tratando de alejarse de cualquier acusación de delitos relacionados con el caso.

En un comunicado, Boné garantiza que no tuvo conocimiento de la existencia de Forestalia hasta finales de 2015, siendo que dejó de tener responsabilidades en el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en el año 2011.

En ese año, Boné, junto a sus compañeros de gabinete Ana Cristina Fraile y Luis Marruedo, creó la consultora Viadós, “dentro de la más estricta legalidad y cumpliendo con la normativa de incompatibilidades”.

Según añade, Viadós fue vendida en 2018 a Forestalia porque Samper “nos hizo una oferta que aceptamos”.

“Viadós, en aquel momento, tenía ya una gran experiencia en tramitación de proyectos de energías renovables y cerca de 30 trabajadores en nómina. Con su adquisición, Forestalia quería adquirir ese activo inmaterial y evitar que trabajásemos para sus competidores”, apunta Boné.

Esa venta se produjo por 4 millones de euros, a repartir entre los tres fundadores, aunque la UCOMA apunta al pago de otros 117.000 euros que, según el exconsejero del PAR, se corresponden exactamente con las sumas de las 13 facturas emitidas como autónomo.

“Desde diciembre de 2018 a diciembre de 2019, seguí colaborando con Forestalia en determinados proyectos que había coordinado, mediante un contrato específico de prestación de servicios como autónomo. Desde diciembre de 2019, dejé de tener relación alguna con Forestalia. Todas y cada una de las cantidades han sido producto de actividad profesional, facturadas en su totalidad y satisfechos los tributos correspondientes”, explica.

En el texto, Boné confía en las iniciativas de transparencia que a lo largo de este miércoles han anunciado tanto el Ministerio como el Gobierno de Aragón para esclarecer cualquier sospecha.

“En el informe del UCOMA que se ha hecho público en diferentes medios, no se nos imputa ningún delito. Confiamos plenamente en la Justicia y a ella acudiremos en defensa de nuestro honor, nuestra dignidad y nuestros intereses”, dice el exconsejero.