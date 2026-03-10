El ex alto cargo de Ribera asignó el mayor proyecto de Forestalia a un secretario sin cualificación tras la negativa de los técnicos

Eugenio Domínguez, el ex alto cargo de Teresa Ribera implicado en la trama que rodea a Forestalia, asignó el expediente del Clúster Maestrazgo a su secretario en el Ministerio, Santiago Martínez Patón, sin cualificación técnica. Además, se situó a sí mismo como “consejero responsable”, después de que un técnico alertara de la “complejísima aprobación” y las “dificultades técnicas” que acarreaba el proyecto.

Esta es una de las conclusiones a las que ha llevado la investigación de la Guardia Civil, que derivó el pasado martes en los registros y detenciones de seis personas, entre ellas el propio Eugenio Domínguez y Fernando Samper, el dueño de Forestalia.

Para la UCOMA, la mayoría de proyectos de Forestalia eran asignados directamente a la empresa Tragsatec, bajo la dirección y supervisión exclusiva de Eugenio Domínguez, excluyendo por completo la participación de los consejeros y los técnicos funcionarios del Ministerio.

La investigación de la UCOMA seguiría las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN el pasado mes de diciembre, en las que se denunciaron una serie de externalizaciones anómalas de declaraciones de impacto ambiental con las que se habría favorecido a Forestalia.

Según personal del Ministerio, la mayoría de las evaluaciones de impacto ambiental de Forestalia que eran competencia de funcionarios se han elaborado por personal de Tragsatec, no por trabajadores de la administración, como es el procedimiento habitual.

Uno de los testigos incluso llega a utilizar la expresión “guardia pretoriana” para describir al equipo de Tragsatec que servía directamente a Eugenio Domínguez. Según su declaración, estos técnicos externos emitían los informes que, en ocasiones, le llegaban ya redactados para su firma, consolidando un circuito de trabajo cerrado y ajeno a los controles internos.

Dos testimonios, además, describen una práctica recurrente: la recepción de documentación relativa a los proyectos de Forestalia de forma directa, a través de memorias USB entregadas personalmente a Eugenio Domínguez.

A juicio de la Guardia Civil, esta práctica suponía una ruptura deliberada de la cadena de custodia administrativa. La documentación se incorporaba a la plataforma sin pasar por el registro oficial del Ministerio, impidiendo la trazabilidad formal de su entrada y eludiendo un control fundamental. Este era el primer paso para tomar control del expediente al margen de los cauces reglamentarios.

Según el informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la autoasignación de los proyectos del Forestalia por parte de Eugenio Domínguez, calificada de "extraordinaria" por múltiples testigos, fue el acto que permitió todas las irregularidades posteriores. Esta acción creaba una "caja negra" en la que los expedientes desaparecían del circuito de supervisión ordinario, concentrando en su persona un conflicto de funciones al ser supervisor y gestor a la vez.

Además del Clúster Maestrazgo, los informes señalan otros dos proyectos, "Masía I y Masía II", promovidos por Forestalia en Puertomingalvo, que Domínguez se asignó a sí mismo, figurando simultáneamente como “consejero responsable” y “técnico responsable”.

De hecho, un técnico llegó a emitir un borrador con un resultado desfavorable, pero Domínguez le dio una instrucción directa: "Ha entrado una nueva información, tratarlo y cambiar el resultado a favorable", dice el informe de la Guardia Civil.

El testimonio añade un dato agravante de gran relevancia: el proyecto se encontraba localizado en la "Red Natura 2000", un espacio de especial protección ambiental a nivel europeo, lo que eleva significativamente la gravedad de una posible manipulación del resultado.