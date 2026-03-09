La huelga de médicos no frena el descenso de la lista de espera quirúrgica en Aragón con 5.453 pacientes

Concentración de médicos en el primer día de huelga en Aragón E. E.

La lista de espera quirúrgica de más de 180 días ha finalizado febrero de 2026 en Aragón con 5.453 pacientes. Esto supone un descenso de 28 personas sobre el mes anterior y una bajada interanual -sobre febrero del año anterior- de 1.292 pacientes (-19,15%). Unos datos en positivo en un mes marcado por la huelga de cinco días de médicos que supuso la cancelación de casi mil operaciones.

Según señalan desde el departamento de Sanidad, desde el inicio del Plan de dinamización de actividad quirúrgica, emprendido por el Departamento de Sanidad en enero de 2025, la disminución ha sido de 2.073 pacientes (-27,54%).

Este plan contiene medidas como la homogeneización de criterios clínicos, la agilización de la entrada en quirófano, la mejora del rendimiento quirúrgico, el aumento del suelo quirúrgico disponible y la colaboración interhospitalaria.

Por otra parte, en el año 2026, casi 70% de las intervenciones se han realizado antes de los 180 días y el 40,1% en menos de 90 días.

Por especialidades

La lista de espera quirúrgica (LEQ) en Aragón, atendiendo a las especialidades, revela destacados resultados de bajada de número de pacientes en los últimos 12 meses, en Oftalmología, del -61,1%; en Cirugía Oral y Maxilofacial, del -61,4%, y en Cirugía General y Digestiva, del -25,8%.

En el área de Traumatología, se ha reducido el número de pacientes en lista de espera quirúrgica de más de 180 días en un -20,5%. Es una de las acciones que más impacto tienen en la lista de espera al ser la especialidad con mayor número de pacientes de larga duración. En esta especialidad la lista ha bajado en -432 pacientes.

Las medidas implantadas en Otorrinolaringología, una especialidad creciente en la demanda, han conseguido bajar en -228 pacientes (-21,8%). Este descenso se ha alcanzado debido a incrementar la disponibilidad de suelo quirúrgico para esta área.

En concreto, en Zaragoza se encuentran en 4.752 pacientes, el 87,1% del total. En Huesca, 234 pacientes, el 4,3% del total. En Teruel, 467 pacientes, el 8,6% del total.

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y el SALUD valoran de forma positiva la evolución de la lista de espera quirúrgica. Asimismo, agradecen el trabajo de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, que hacen posible, día a día, mantener una elevada actividad quirúrgica en los diferentes hospitales del Servicio Aragonés de Salud.