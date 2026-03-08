María Navarro, presidenta de las Cortes: "Los aragoneses somos pactistas por ADN y vamos a demostrarlo"

María Navarro (Zaragoza, 1984) se ha convertido en presidenta de las Cortes de Aragón casi por sorpresa. Cuando todas las quinielas apuntaban a una Presidencia de Vox como parte del acuerdo del futuro Gobierno, los de Abascal anunciaron que no presentaban candidato, y su abstención, unida a la de Aragón-Teruel Existe, a punto estuvo de dar la segunda institución de la Comunidad al PSOE de Pilar Alegría.

Navarro tiene experiencia negociando con Vox. En el Ayuntamiento de Zaragoza logró aprobar cuatro presupuestos con sus respectivas ordenanzas. Consciente de que esta vez habrá que dejarse pelos en la gatera, asegura que "hay tantas cosas por hacer y tan buenas para la gente" que toca "ser generosos y no defraudar a los ciudadanos".

La nueva presidenta apuesta, también, por abrir el palacio de la Aljafería para que sea capaz de captar más turismo internacional. Su intención es ponerlo en valor como símbolo "de pacto y de historia de Aragón".

¿Qué siente una al entrar a las Cortes como diputada y salir como presidenta de la segunda institución de Aragón?

Una absoluta responsabilidad y una ilusión tremenda. Para una humilde diputada es el máximo honor que puede haber. Lo afronto con muchas ganas; con ganas de que esta institución se refleje hacia la ciudadanía.

Tiene que primar el diálogo, el consenso y, sobre todo, el interés general de Aragón por encima de cualquier divergencia política.

El pasado martes se jugaron la presidencia por la falta de acuerdo con Vox, ¿sabía el PP que Aragón-Teruel Existe se abstenía o se tiró un triple?

Lo sabía el presidente Azcón, que es el que ha llevado todo en primera persona, desde el acuerdo de la mesa de las Cortes hasta las negociaciones por parte del Ejecutivo. Él era conocedor absolutamente de todo.

¿Qué hizo que no hubiera acuerdo?

Se está en negociaciones con Vox. El presidente Azcón está haciendo algo muy importante de cara a los aragoneses, que es gestionar de la mejor manera posible el resultado electoral del pasado 8 de febrero. Y por tanto, lo está llevando él en primera persona, siempre pensando en el interés de Aragón.

¿Pasó nervios durante las votaciones? A muchos se les vio contando voto a voto...

Yo vi al presidente de Aragón tranquilo y, por tanto, yo estaba tranquila también.

¿Qué siente uno cuando llegan los besos y los abrazos?

Un sentimiento de responsabilidad, de intentar estar a la altura del cargo, que es lo que voy a intentar hacer con humildad, responsabilidad y ganas de poder llevar una investidura al Gobierno de Aragón de la forma más eficaz posible.

¿Y qué significa eso? Con el menor ruido y el mayor de los trabajos posible.

Y en ello empecé este mismo viernes abriendo la ronda de consultas con todas las formaciones políticas, una ronda que convoqué antes de que pasasen las 24 primeras horas desde mi nombramiento.

Hay que poner en valor esa diversidad política que representa el Parlamento aragonés. Desde luego, yo la voy a mantener en igualdad con las distintas fuerzas políticas y, por tanto, quería que lo primero de todo fuese ese primer contacto con todas las formaciones políticas de la casa.

"Yo ahora soy presidenta de las Cortes de Aragón y, por tanto, voy a ejercer la presidencia de las Cortes de Aragón. Lo demás ya se verá".

¿Usted cuándo se enteró de que sería la candidata del PP?

Me entero por la mañana, ese mismo día.

¿Y qué piensa?

Lo que siempre he pensado cuando me han ofrecido desde mi partido los distintos cargos que he ostentado: que yo soy una persona que estoy a disposición del proyecto del Partido Popular en Aragón y que todo lo que se me ha pedido lo intentaré hacer como siempre lo he hecho: con trabajo, humildad, responsabilidad y sin intentar defraudar a los ciudadanos.

¿Será María Navarro una presidenta interina?

Bueno, yo ahora soy presidenta de las Cortes de Aragón y, por tanto, voy a ejercer la presidencia de las Cortes de Aragón. Lo demás ya se verá.

¿Va a marcar diferencias con Marta Fernández?

Yo soy muy respetuosa con todos los que me han precedido en el cargo, con todos los anteriores presidentes de las Cortes de Aragón.

Lo escribí incluso en el Libro de Honor, que es el primer acto que hice tras nombrarme presidenta.

Creo que todos han tenido su impronta en esta casa y han aportado cosas buenas. Sin ellos, hoy no estaríamos donde estamos.

María Navarro, en el hemiciclo. Raúl Gascón

¿Cree que se lo van a poner fácil? Con Pilar Alegría y Jorge Pueyo en la oposición se prevén momentos de alta tensión...

La facilidad o no dependerá de la voluntad de todos. Desde luego, mi voluntad como presidenta de esta Cámara va a ser siempre una voluntad de mano tendida, de llegar a acuerdos, de escuchar a todos e intentar ser generoso.

Al final, es lo que los ciudadanos quieren de los políticos. Si estamos en las instituciones es para llegar a acuerdos, para pactar políticas y para hacer cosas siempre pensando en el interés de los aragoneses y en eso voy a trabajar. Yo, desde luego, voy a estar abierta con todas las formaciones políticas. Y espero y deseo que el resto también.

"No ha habido ningún pacto con Teruel Existe para que se abstuviesen en mi investidura".

¿Contempla la opción de que Aragón-Teruel Existe pueda tener grupo parlamentario propio?

De momento no soy conocedora de que lo haya pedido, pero si a lo que se refiere es a si ha habido algún pacto con Teruel Existe para que se abstuviesen en mi investidura, la respuesta es ‘no’, no ha habido ningún pacto.

Creo que ellos mismos también lo han comunicado. También se abstuvieron con la anterior presidenta, con Marta Fernández, y por tanto, forma parte de la libertad de todos los partidos políticos a la hora de votar, faltaría más.

Respecto a lo que me pregunta sobre el grupo parlamentario, a día de hoy no me consta que Teruel Existe lo haya pedido formalmente.

¿Y si lo pidiera?

Lo podríamos estudiar.

La anterior presidenta puso el acento en acercar la cultura al Palacio y, en concreto, la figura de Goya. ¿Va a continuar ese legado?

Lo de Goya fue con un convenio del propio Gobierno de Aragón. Es un lujo que las instituciones podamos ir coordinadas para poner en valor una figura tan destacada en nuestra Comunidad como Goya.

Desde luego, nosotros seguiremos apostando por la figura de Goya, pero también por todas las actuaciones culturales de esta institución; por la colaboración con todas las instituciones y todos los organismos que quieran poner a las Cortes de Aragón y al Palacio de la Aljafería en el mapa.

Tenemos que abrirnos y ser capaces de captar ese turismo internacional. Desde luego, yo voy a estar abierta para seguir poniendo en valor este palacio, que es una joya de nuestra comunidad autónoma.

Con el adelanto electoral, ¿ha habido proyectos que se hayan quedado en el tintero? ¿Cómo ha sido la transición con Marta Fernández?

Cuando hicimos el traspaso de poderes, la anterior presidenta me deseó muchísima suerte y ayuda en todo lo que necesitase. Pero entenderán que llevo dos días y que lo primero que he hecho ha sido esa ronda con todas las formaciones políticas. Ya después descenderemos a los proyectos e iremos poco a poco.

¿Qué espera de la ronda de contactos? ¿Habrá algún giro de guion o está todo el pescado vendido?

Es obvio que el candidato que más respaldo ha obtenido de los aragoneses ha sido Jorge Azcón, pero yo tengo que escuchar a todas las formaciones políticas por si presentan algún otro candidato alternativo y, por tanto, el día 13 veremos si lo hay.

"Yo todo lo que pueda ayudar para poder llegar a consensos lo haré, como lo he hecho siempre en toda mi trayectoria política".

Usted, por cierto, tiene mano negociando con Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza... ¿Está participando en la negociación? Si no, ¿cree que podrá ayudar al acercamiento?

Bueno, hay que dejar una cosa clara. Esto es el poder legislativo y el poder ejecutivo es otra historia. Donde se está negociando el acuerdo global con Vox es por parte del presidente Azcón.

Yo todo lo que pueda ayudar para poder llegar a consensos lo haré, como lo he hecho siempre en toda mi trayectoria política.

En el Ayuntamiento de Zaragoza teníamos ocho concejales. Gobernábamos con Cs, que tenía seis y teníamos a un Vox en la oposición con dos concejales.

Entonces fuimos capaces de dar la vuelta al Ayuntamiento en materia económica, de sacar adelante las cuatro ordenanzas fiscales y los cuatro presupuestos municipales.

Un año incluso logramos sacar unas ordenanzas incluso por unanimidad de todos los grupos políticos.

Ese es mi perfil. Hay que dejarse pelos en la gatera, negociar y, sobre todo, contentar a quienes han depositado su confianza en nosotros, que son los ciudadanos.

Yo todo lo que pueda dialogar, consensuar y mirar al futuro e intentar que esa afección política que tenemos en la calle pueda bajar…

Creo que hay personas extraordinarias que se dedican a la política de todas las formaciones; tenemos que sacar lo bueno de la política y del resto de partidos. Y esa va a ser mi hoja de ruta: poder llegar a acuerdos siempre pensando en el interés general de Aragón.

¿Qué diferencias ve en el Vox de entonces y en el de ahora? ¿Ha endurecido su mensaje?

Son situaciones distintas. Para llegar a un acuerdo hay que trabajar mucho y el presidente Azcón, que está en un acuerdo global, ya lo ha dicho. Esto no es cuestión de prisa, es cuestión de ir pactando políticas poco a poco, y eso es mucho trabajo.

Tenemos que ser consecuentes con el resultado del 8 de febrero. Los ciudadanos han decidido lo que han decidido y es el resultado que tenemos. El PP tiene 26 escaños, Vox tiene 14 y el PSOE, 18.

Es lo que hay. Y por tanto, hay que gestionar bien ese resultado electoral para no defraudar a los aragoneses.

¿Teme que lo nacional se coma a lo autonómico este mandato?

Desde Aragón tenemos libertad absoluta. El presidente Azcón pivota y tiene absoluto respaldo del partido para gestionar en Aragón lo que es de Aragón y la política nacional va por otra parte.

El presidente pedía fuego lento y poco ruido. Y justo ese día, salió Feijóo con un decálogo que parece haber complicado las cosas. ¿Ha venido ese ruido de los suyos a nivel nacional?

Bueno, yo me centro en Aragón, los demás pueden hacer el ruido que quieran. El presidente Azcón tiene muy claro que él está negociando el futuro Gobierno de Aragón.

Tiene muy claro que va a gestionar el resultado electoral y que quiere lo mejor para Aragón. Ya lo dije en mi discurso de investidura, vamos a vivir una legislatura que va a ser trascendental para Aragón.

Vivimos un momento económico, de inversiones, de servicios públicos.... Hay tantas cosas por hacer y tan buenas para la gente que tenemos que ser todos generosos para seguir adelante y, sobre todo, no defraudar al ciudadano.

"Le aseguro que el 23 de abril se va a celebrar y será un día muy bonito".

Tienen de tiempo hasta el 3 de mayo, pero ¿será el 23 de abril, Día de Aragón, una meta psicológica?

El día 13 acabamos la ronda y hay plazo hasta el 18 para proponer un candidato.

Después no hay plazo para que la Presidenta convoque el pleno, pero es verdad que tenemos hasta el 3 de mayo para la formación de Gobierno.

¿Que está el 23 de abril de por medio? Pues también, pero no les puedo decir todavía nada. Este viernes me he reunido ya con Izquierda Unida. Ya iremos viendo a lo largo de los días.

Un Gobierno en funciones no puede conceder distinciones, ¿cómo será el 23 de abril si el nuevo Ejecutivo no llega a tiempo?

Le aseguro que el 23 de abril se va a celebrar y será un día muy bonito. De hecho, ya nos hemos puesto también con el 23 de abril en la cabeza. El foco está puesto en la investidura y en esa fecha.

¿Entendería que no hubiera acuerdo y fuésemos a una repetición electoral?

Los aragoneses llevamos muy en nuestro ADN que somos pactistas y seremos capaces de demostrarlo.

Pero vamos a dejar que el presidente Azcón siga con su acuerdo global. Está luchando para que haya un acuerdo lo más beneficioso para Aragón.

¿Qué otras prioridades se marca a corto plazo?

Además de la ronda de contactos, la convocatoria del pleno de investidura y el 23 de abril, soy una persona a la que le gusta conocer internamente cómo funciona la casa.

Quiero reunirme con todos los funcionarios, que son extraordinarios, por cierto. Quiero conocer las funciones de cada uno y nos queremos poner a trabajar.

Se pueden hacer muchas cosas desde esta institución para poder abrirla a los ciudadanos y para poder demostrar que desde esta casa no solo se hacen leyes, que no solo es el poder legislativo, sino que tiene una simbología de representación, de pacto y de historia de Aragón. Es algo que yo quiero poner en valor.