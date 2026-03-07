Al menos tres funcionarios del Miteco desvelaron a la Guardia Civil las visitas del ex alto cargo de Teresa Ribera a Forestalia

Al menos tres funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica desvelaron a la Guardia Civil que el ex alto cargo de Teresa Ribera detenido el pasado martes, Eugenio Domínguez, visitaba con asiduidad las oficinas de Forestalia y que “tenía relación” con esta empresa de renovables.

Esas declaraciones figuran en el sumario cuyo secreto se ha levantado esta semana, según ha adelantado ‘Heraldo de Aragón’ y han confirmado fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL.

En concreto, se habría interrogado a 14 funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica, de los que al menos tres de ellos fueron los que confirmaron a la UCOMA que le veían ir a las sedes de Forestalia y que conocidos les habían dicho que había estado allí.

Además, por las declaraciones de estos funcionarios, la UCOMA ha podido conocer que en el Ministerio se sabían estas prácticas, que se elevó la queja sobre los favores a Forestalia, pero que no hubo ninguna consecuencia al respecto.

La investigación de la UCOMA seguiría las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN el pasado mes de diciembre, en las que se denunciaron una serie de externalizaciones anómalas de declaraciones de impacto ambiental con las que se habría favorecido a Forestalia.

Según personal del Ministerio, la mayoría de las evaluaciones de impacto ambiental de Forestalia que eran competencia de funcionarios se han elaborado por personal de Tragsa, no por trabajadores de la administración, como es el procedimiento habitual.

El responsable de esa externalización era Eugenio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental entre febrero de 2017 y octubre de 2023, y uno de los detenidos el pasado martes en una operación contra la corrupción en la tramitación de renovables.

La externalización se originó por la intención de los funcionarios de sacar de forma desfavorable algunas declaraciones de impacto ambiental que el subdirector pretendía resolver de forma positiva.

En total, Tragsa habría aprobado cerca de 40 declaraciones de impacto ambiental de proyectos de Forestalia entre 2019 y 2023, entre ellos el Clúster del Maestrazgo o la línea de muy alta tensión entre Aragón y el País Vasco.

A cambio, Domínguez recibió participaciones en al menos dos empresas del grupo Forestalia como pago por amañar Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos.

Según revelaron fuentes de la investigación, una vez conseguidas las declaraciones favorables del impacto en el ecosistema, se pagaba al subdirector de Calidad Medioambiental con participaciones en las empresas, Forestalia "engordaba" después esas sociedades con inyecciones de capital para que el porcentaje de Domínguez adquiriera un valor superior.

En los registros del pasado martes también fue detenido Fernando Samper, dueño de Forestalia, junto a la mujer de Domínguez, un notario y los administradores de las dos sociedades instrumentales de las que el alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica recibió una participación a modo de presunto soborno.