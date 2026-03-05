La política aragonesa llora la muerte de Joaquín Palacín (CHA): "Que la sombra del Pirineo te cobije"

Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista, ha fallecido de cáncer este jueves, 5 de marzo, a sus 51 años. Una triste noticia ante la que Aragón no ha tardado en reaccionar.

El portavoz de CHA en las Cortes, Jorge Pueyo, ha sido uno de los primeros en mostrar su tristeza por la muerte de su compañero, a quien le ha dedicado unas emotivas palabras en aragonés. "Que la sombra del Pirineo te cobije, que la brisa pronuncie tu nombre, que las nieblas lloren por ti y nos conmuevan, sabiendo que esa alegría es la cosecha de tu semilla", ha publicado en sus redes sociales hace unos minutos.

Una pena que ha llegado también al resto de partidos. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado su pésame a la familia, amigos y compañeros de Palacín lamentando la pérdida de un político "demasiado joven, honesto y un hombre bueno".

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, también ha lamentado la pérdida del que fuera el presidente de CHA desde el 2020, a cuyos seres queridos les ha mandado un abrazo "enorme" y "todo el cariño en este difícil momento".

"Hay noticias que duelen, esta es una de ellas. Un fuerte abrazo a quienes tuvieron la suerte de tener cerca a Joaquín, a su familia y a sus compañeros y compañeras de Chunta. Que la tierra te sea leve compañero", ha expresado en sus redes sociales el ex portavoz de Izquierda Unida en Aragón, Álvaro Sanz.

El líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha asegurado que el de este jueves es "un día triste para la política aragonesa". Ha expresado su "más sentido pésame a la familia, amistades y compañeros del político, a quien ha descrito como un aragonés comprometido con su tierra. "Su cercanía y trabajo por defender el territorio dejan una gran huella. Descanse en paz", ha publicado en su cuenta de X.

"Se va una gran persona y un político de altura. Deja huella y ejemplo", ha asegurado también Marta Abengochea, portavoz de IU-Sumar, en su mensaje de pésame a la familia y seres queridos de Palacín.

Desde Vox han lanzado un mensaje de pésame conjunto, en el que han lamentado el fallecimiento de Palacín y han trasladado sus condolencias a los compañeros y familiares del político oscense "en estos duros momentos".

"Un gran tipo"

"La vida es injusta y, en muchas ocasiones, una gran mierda", ha expresado Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, declarando que Palacín fue "una persona excelente" y "un gran tipo".

Una pena que ha recogido también la nueva presidenta de las Cortes, María Navarro, quien ha asegurado sentir "en el alma" el fallecimiento del oscense. "Una gran persona que defendió Aragón por encima de todo. Siempre le recordaremos con un extraordinario cariño", ha señalado la política.

En Zaragoza, la alcaldesa Natalia Chueca no ha dudado en transmitir también un sentido pésame por el fallecimiento de "un hombre comprometido con su tierra, que defendió Aragón con cercanía, honestidad y convicción".

Palabras a las que no ha tardado en sumarse el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán: "Hoy es un día triste para la política aragonesa que pierde un defensor de nuestra tierra y, sobre todo, una gran persona".

Joaquín Palacín (1974)

Joaquín Palacín nació en Huesca en 1974. Antes de entrar en política se dedicó a la dirección de empresas de consultoría y servicios medioambientales. Entre 2007 y 2013 fue concejal del Ayuntamiento de Monzón, donde fue presidente del Patronato de Deportes y de la Institución Ferial.

Entre 2015 y 2019 fue director general de Ordenación del Territorio, dependiente del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. En febrero de 2020 fue elegido presidente de CHA y reelegido en marzo de 2024.

Desde 2019 ha sido diputado en las Cortes de Aragón. En la X legislatura fue portavoz del Grupo Parlamentario, además de portavoz en la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda; y en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

Y en la XI legislatura ha sido portavoz en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo; en la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial; y en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Fue a principios de 2025 cuando le diagnosticaron la enfermedad que le obligó a retirarse de la política.