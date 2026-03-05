Muere Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista: "Su recuerdo seguirá formando parte de CHA"

Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista, ha fallecido este jueves, 5 de marzo, como consecuencia de un cáncer. Desde CHA han expresado su pésame y han agradecido el compromiso del político "con Aragón, con la justicia social y con el proyecto colectivo durante tantos años".

"Palacín ha sido una de las voces más firmes y generosas del aragonesismo político, destacando por su cercanía, su honestidad y su entrega constante a CHA y a la defensa de nuestra tierra", declaran en un comunicado.

Así, el grupo político ha agradecido "de corazón" todo lo que Palacín ha dado a "este proyecto común". Asimismo han trasladado su cariño y apoyo a su familia, amistades y "a todas las personas que hoy sienten su pérdida". "Su recuerdo y su ejemplo seguirán formando parte del camino de Chunta Aragonesista", concluyen.

Joaquín Palacín nació en Huesca en 1974. Antes de entrar en política se dedicó a la dirección de empresas de consultoría y servicios medioambientales. Entre 2007 y 2013 fue concejal del Ayuntamiento de Monzón, donde fue presidente del Patronato de Deportes y de la Institución Ferial.

Entre 2015 y 2019 fue director general de Ordenación del Territorio, dependiente del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. En febrero de 2020 fue elegido presidente de CHA y reelegido en marzo de 2024.

Desde 2019 ha sido diputado en las Cortes de Aragón. En la X legislatura fue portavoz del Grupo Parlamentario, además de portavoz en la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda; y en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

Y en la XI legislatura ha sido portavoz en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo; en la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial; y en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

