María Navarro, nueva presidenta de las Cortes de Aragón: "Nos debemos a todos los aragoneses, sin excepción"

Todavía con los nervios y la tensión de una votación prácticamente agónica, la popular María Navarro ha tomado cargo de la Presidencia de las Cortes de Aragón con una llamada a la unidad y a pensar en todos los aragoneses.

En sus primeras palabras al frente del Parlamento, Navarro ha tendido la mano a todas las fuerzas políticas para trabajar juntas para construir un Aragón mejor.

“Ejercer el cargo de diputado es un privilegio y deber, hacia quienes han depositado su confianza en nosotros y quienes, aun pensando distinto, merecen el mismo respeto y escucha. Nos debemos a todos los aragoneses, sin excepción”, ha aseverado la nueva presidenta del Parlamento.

Para Navarro, esta legislatura que ahora arranca es “trascendental” para “Aragón y los aragoneses”.

“La comunidad vive un momento de desarrollo y transformación que debe plasmarse en un tiempo de oportunidades donde seamos nosotros los verdaderos protagonistas de nuestro futuro. Desde el diálogo siempre, respeto a opiniones diferentes, todos los diputados tenemos la obligación y el deber de pensar siempre en mejorar Aragón”, ha apuntado.

Navarro ha reivindicado a La Aljafería como el "templo de la palabra", donde todos los aragoneses están representados, y se merecen que los debates se lleven a cabo "desde el respeto y la búsqueda de consensos".

La nueva presidenta de las Cortes ha defendido a Aragón como el "proyecto común" al que todos se deben, desde la igualdad entre todos los españoles.

"Como dijo Joaquín Costa, los aragoneses somos doblemente españoles. Crezcamos en igualdad y derechos, sin olvidar nuestras obligaciones como ciudadanos. Ese es el camino para que Aragón sea mejor, para tener una comunidad llena de prosperidad, que será garantia de una España común", ha añadido Navarro.