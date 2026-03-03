La izquierda señala a Teruel Existe por facilitar la Presidencia de las Cortes al PP: "Se le ha caído la careta"

Teruel Existe ha sido señalada por los partidos de izquierdas al facilitar con su abstención la Presidencia de las Cortes de Aragón al PP. La formación ha optado por abstenerse cuando tenía en su mano haber entregado el cargo al socialista Fernando Sabés, lo que hubiera supuesto un duro golpe a Jorge Azcón.

Esta decisión de Teruel Existe no ha sentado bien en la izquierda aragonesa, que veía una “posibilidad” de lograr una alternativa en la Mesa de las Cortes, pero finalmente se han quedado a un solo voto.

“Ha vuelto a quedar demostrado que hay tres partidos de izquierdas y tres de derechas. Teruel Existe tenía una oportunidad para demostrar que no era una derecha, pero se le ha caído la careta y ha apoyado a un PP de privatizaciones, extractivismo, y que no prioriza a los aragoneses ni a los turolenses”, ha afirmado el portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, uno de los debutantes en el hemiciclo.

Para CHA, esta ha sido una oportunidad perdida para asestar un golpe al PP de Jorge Azcón, lamentando que Teruel Existe no haya apostado por esa alternativa.

“Hemos visto un pacto de no agresión entre PP y Vox, pero no entendemos que Teruel Existe, que tenía la posibilidad de construir una alternativa diferente, no haya apostado por ella. Serán los aragoneses quienes decidan a futuro confiar en determinados partidos”, ha afirmado Pueyo.

En la misma línea, la diputada de IU-Sumar, Marta Abengochea, ha lamentado que Teruel Existe haya cedido a una Presidencia que tilda de “interinidad”.

“Tenemos máxima preocupación por el presente y futuro de la ciudadanía aragonesa. Desde el orgullo de nuestro escaño, pondremos el máximo compromiso en hacer una oposición férrea y firme contra las políticas de las ultras derechas”, ha remarcado Abengochea.

Pese a las críticas, el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha realizado una “valoración positiva” de la constitución de la Mesa de las Cortes, de la que cree que “será capaz de gestionar el día a día con buen hacer”.

Sobre su abstención, Guitarte ha asegurado que es el mismo voto que en la legislatura anterior y defiende tener una “posición reivindicativa” contra PP y PSOE.

“Nosotros no hacemos de esto un juego de trileros, sino un voto por convicción. La abstención estaba decidida hace tiempo”, ha apuntado.

Menos beligerante con Teruel Existe ha sido Pilar Alegría. La nueva portavoz socialista se ha limitado a situarse como la “alternativa” ante un Gobierno de PP y Vox.

“Hemos visto que ese Aragón imparable se ha convertido en un Aragón ingobernable. Hemos visto la incapacidad para llegar a acuerdos de PP y Vox. Todas las decisiones se toman desde Madrid, con un partido que no cree en el autogobierno y la autonomía”, ha afirmado Alegría.