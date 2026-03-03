Detenido Fernando Samper, dueño de Forestalia, por presunta corrupción de renovables

La operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por presunta corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos se ha saldado con seis detenidos. Entre ellos, según ha informado Europa Press, se encuentran Fernando Samper, el dueño de la empresa Forestalia, y Eugenio Domínguez, exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica.

La 'Operación Perserte' ha dejado un balance de doce registros, diez en Madrid y dos en Zaragoza, y seis detenidos. La investigación se centra en los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil ha informado en una nota de prensa de la implicación en esta trama de una persona que ocupó responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al que señala por haber podido influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales en la provincia de Teruel a cambio de mordidas.

Fuentes del caso consultadas por Europa Press han confirmado que el exalto cargo detenido es Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica. También ha sido arrestado el empresario Fernando Samper, dueño de Forestalia.

La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, y apunta a irregularidades y el posible cobro de comisiones.