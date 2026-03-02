La VIII Gala Fundación Sesé recauda 31.000 euros para la nueva UCI Pediátrica del Miguel Servet a ritmo de Queen

Este importe ayudará a equipar la nueva Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, que en 2026 se trasladará al Hospital Infantil para ofrecer un espacio más amplio, seguro y humanizado.

La VIII Gala de la Fundación Sesé, celebrada hoy en la Sala Mozart de Zaragoza, ha recaudado 30.995 euros que se destinarán a colaborar en la adquisición del equipamiento necesario para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital Miguel Servet.

Este servicio, que este año se trasladará al Hospital Infantil, empleará el importe recaudado para convertir sus instalaciones en un espacio más amplio, seguro y humanizado.

Para ello, se equiparán las nuevas habitaciones individuales y se llevarán a cabo mejoras en la sala de espera para que los familiares de los menores puedan permanecer con ellos las 24 horas del día.

El objetivo es que los pacientes estén lo más cómodos posible, reduciendo el estrés asociado a su estancia hospitalaria y favoreciendo así su recuperación.

La actuación principal de esta edición corrió a cargo de la banda tributo argentina God Save the Queen, considerada por la revista Rolling Stone como “el mejor homenaje a Queen del mundo”.

Más de 1.500 asistentes disfrutaron de este concierto, enmarcado en su gira mundial conmemorativa del 40 aniversario del último espectáculo de la banda junto a Freddie Mercury.

Entre el público se dieron cita diversas autoridades que quisieron sumarse a este evento solidario anual, entre las que se encontraban Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, consejero de Sanidad, o Fernando Beltrán, delegado del gobierno en Aragón.

Antes del inicio del concierto, el presentador de la gala, Luis Larrodera, que ejerció como maestro de ceremonias por segundo año consecutivo, realizó un repaso por las múltiples actividades que desarrolla la Fundación Sesé en España, Brasil y México.

Asimismo, los asistentes pudieron disfrutar de la actuación musical de uno de los participantes del programa Aulas Compartidas, una iniciativa desarrollada en Valencia orientada a la prevención del absentismo y la exclusión escolar entre jóvenes en riesgo.

El acto concluyó con la entrega de la donación de 30.995 euros por parte de Ana Sesé, presidenta de la Fundación Sesé, a Patricia Palazón, gerente del sector Zaragoza, y a Juan Pablo García, jefe de sección de la UCI Pediátrica del Hospital Miguel Servet.

“Queremos agradecer a la Fundación Sesé la labor solidaria que realiza y que, a través de esta gala, no solo contribuirá a salvar vidas, sino también a mejorar la calidad de vida de los niños ingresados y de sus familias”, señalaron.

Por su parte, Ana Sesé agradeció la implicación de asistentes, colaboradores y patrocinadores que hicieron posible esta gala solidaria y subrayó que “el compromiso de la Fundación Sesé no deja de crecer. Somos conscientes de que aún queda mucho por hacer y queremos seguir ampliando nuestra capacidad de ayudar, favoreciendo la integración y la calidad de vida de las personas más vulnerables. Seguiremos trabajando juntos por un futuro más solidario”.