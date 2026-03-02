Quién es quién en las nuevas Cortes de Aragón: de un expresentador de TV a una actriz y un experto en robótica

Algunos de los nuevos diputados de las Cortes de Aragón. E. E.

Quedan horas para el arranque de la XII Legislatura en Aragón, un mandato que traerá un nuevo arco parlamentario con menos partidos y un mayor peso de la derecha, que ocupará 40 de los 67 escaños (59,7%).

En las filas de PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón-Teruel Existe e IU habrá caras conocidas como las de Jorge Azcón, Fernando Sabés, Alejandro Nolasco o Tomás Guitarte, pero también numerosos recién llegados al Parlamento.

Entre las caras nuevas hay un expresentador de televisión, un exasesor de Ciudadanos e incluso una actriz y activista contra la gordofobia.

El hemiciclo experimentará una profunda renovación, empezando por el PP. Aunque los conservadores tiraron de continuidad para hacer las listas, también hay nombres nuevos como el de la abogada del Estado Lorena Tabanera, uno de los mayores fichajes de Jorge Azcón para el 8-F.

El grupo socialista también cambiará de arriba a abajo, empezando por su portavoz, con Pilar Alegría en sustitución de Fernando Sabés.

El currículum de Alegría es de sobras conocido. Diplomada en magisterio, exministra de Educación y exportavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, liderará la oposición y pondrá el contrapunto al Gobierno de Azcón.

Junto a ella estará otro 'peso pesado' del nuevo PSOE-Aragón: la vicepresidenta de la DPZ y alcaldesa de Ejea de los Caballeros Teresa Ladrero. También el alcalde de Quinto, Jesús Morales.

Conocido por su defensa de los pueblos de la ribera y la necesidad de hacer limpiezas preventivas en el Ebro, es técnico de animación sociocultural y en 2018 llegó a hacerse viral por un vídeo en el que reprochaba la falta de voluntad política existente para mitigar los efectos de las riadas.

También destaca entre las filas socialistas Jorge Pastor, doctor Ingeniero Industrial y experto en robótica y visión por computador y subdelegado del Gobierno en Zaragoza entre julio de 2023 y enero de 2024.

El suyo es uno de los CV más llamativos, ya que además de ser cooperante, especialmente en el Sahara Occidental, ha vivido y trabajado en Tarragona, Valencia, Dinamarca, México e Inglaterra.

En Vox, el salto de 7 a 14 diputados hace que a las caras de las últimas legislaturas se una 'sangre fresca' y de perfiles muy variados.

Javier Alonso, número 3 por la provincia de Zaragoza, es abogado matrimonialista, pero lo que más llama la atención de su currículum es que asesoró a Ciudadanos en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

En las filas de Vox también estará Luis Biendicho, secretario general técnico del que fuera consejero de Agricultura, Ángel Samper, durante el breve Gobierno PP-Vox.

La salida de Samper fue también la suya, pero en este tiempo ha seguido colaborando con Vox en todo lo relativo a la Ley de Agricultura Familiar.

También colaboradora, aunque en el Ayuntamiento de Zaragoza, es Ana Pardo. Abogada de profesión, hasta ahora ha estado ayudando a Julio Calvo.

Aún más experiencia en la política activa tiene Aroha Rochela, concejal en el Ayuntamiento de Andorra (Teruel) y consejera en la comarca Andorra-Sierra de Arcos durante la última legislatura.

La lista la completan Carlos Adreu, autónomo y dueño de una pequeña empresa de construcción especializada en la rehabilitación de viviendas; Arancha Simón, técnico en gestión de regadíos, y Lorena García, licenciada en Económicas y concejala en el Ayuntamiento de Monzón.

CHA es otro de los partidos que más cambiará. Al frente tendrá al exdiputado, expresentador de televisión y abogado Jorge Pueyo. El bautizado como 'el Broncano aragonés' condujo el programa 'A Escampar la Boira' en Aragón TV y llamó la atención en el Congreso de los Diputados por romper la disciplina de voto de Sumar hasta en dos ocasiones: una en el 'decreto antiapagones' y otra en la transferencia de las competencias de inmigración a Cataluña.

Además de Isabel Lasobras y Miguel Jaime, alcalde de Longares desde 2003, Chunta contará esta legislatura con Mary Carmen Bozal. Comunicadora y actriz, cuenta con una trayectoria vinculada al activismo contra la gordofobia y a los movimientos feministas.

La renovación también vendrá desde Huesca con la que fuera directora general de Vivienda entre 2019 y 2023, Verónica Villagrasa, y Mascún Ariste, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sariñena.

Otra de las nuevas diputadas será Marta Abengochea. Nacida en San Sebastián, tendrá el reto de llenar el vacío de Álvaro Sanz, uno de los políticos más combativos del arco parlamentario.

Estudiante de Historia y muy vinculada a los movimientos sociales, Abengochea es funcionaria del Ayuntamiento de Zaragoza en el área de Gestión Tributaria. También fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zuera y diputada de la DPZ en anteriores mandatos.