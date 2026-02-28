Alarma en Aragón por la Dermatosis Nodular: "Solo con una vaca positiva hay que sacrificar toda la explotación"

La explotación en la que se ha confirmado el positivo ha sido cerrada por el Seprona. DGA

Aragón ha activado todos los protocolos para controlar los casos de Dermatosis Nodular Contagiosa tras el primer positivo confirmado en una explotación de 130 vacas ubicada en Borrastre, en el término municipal de Fiscal (Huesca).

Se trata de una enfermedad especialmente grave para los animales, según ha explicado este sábado la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza.

Aunque no se transmite a humanos ni por consumo de carne ni de leche, la prioridad ahora es contener el episodio y evitar que se extienda a otros puntos de la Comunidad.

Por el momento, la explotación afectada ha sido cerrada por el Seprona.

Los reglamentos comunitarios son especialmente estrictos. "Solo con una vaca positiva hay que sacrificar toda la explotación", recordaba Lanza. Este 'vaciado sanitario' se hace con independencia del total de positivos, ya que así lo exige la normativa.

Estos animales llevaban 'en casa' más de dos meses, por lo que el foco no se puede conectar, a priori, con los contagios de Francia. Lo que se va a hacer ahora es un estudio epidemiológico para intentar dar con el origen de la enfermedad, aunque desde el Ejecutivo aragonés reconocen que será "muy complicado".

La DGA ha establecido una zona de cuarentena de hasta 50 kilómetros, primero de 20, en los que se encuentran 174 explotaciones, y un área más amplia de 30 kilómetros más, en los que se alcanzan las 812. En ellas se tomarán muestras y, en función de los resultados, se decidirá qué hacer.

La zona afectada, perteneciente a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Boltaña, estaba vacunada al 85%, un porcentaje que esperan que llegue al 100% de cara al lunes. "También hay que entender que los animales están muchas veces en pastos y no es fácil recogerlos", razonaba la directora general.

Los cadáveres de los sacrificados se llevan a un centro de destrucción para quemarlos a una "temperatura adecuada" que garantice que no haya ningún problema de expansión del virus, que no solo se transmite por moscas y mosquitos, sino por garrapatas, por un camión infectado o por algo 'tan simple' como una rueda sucia.

El dato más esperanzador es que las explotaciones de alrededor están ya vacunadas, lo que hará que la transmisión de la enfermedad sea más complicada. "Pensamos que seremos capaces de controlar el foco", decía Lanza.

Para los ganaderos afectados habrá una compensación económica similar a la que se ha dado en Cataluña. La cuantía viene determinada por un decreto del Gobierno de Aragón que se basa en un Real Decreto Nacional.