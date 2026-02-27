La Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza quedará reducida a la nada tras el acuerdo PP-Vox: no se multará casi ningún día

Panel informativo con los datos de calidad del aire de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza quedará reducida a la mínima expresión tras el acuerdo de PP y Vox. Vincular las sanciones a los episodios de alta contaminación hará que no se multe prácticamente ningún día.

Era el objetivo del partido de Santiago Abascal, una concesión que ha permitido a Natalia Chueca desbloquear el histórico presupuesto de 2026 sin incumplir la ley y tener que renunciar a los 22 millones de las ayudas al transporte.

La calidad del aire de la capital aragonesa es "generalmente buena". Esto hará que las multas se apliquen únicamente en días puntuales, según avanzan desde el Ayuntamiento.

Para saber cuántos habrá que esperar a la 'letra pequeña' de la nueva ordenanza, ya que son varios los niveles y factores a tener en cuenta.

Por ejemplo, la época del año. Los últimos informes municipales recuerdan que durante el verano se dan condiciones favorables a la formación de ozono. Estas condiciones son las altas temperaturas, los cielos despejados, una elevada insolación y vientos normalmente con velocidades bajas o nulas.

La entrada de masas de aire africano en superficie, las precipitaciones o los episodios de temperaturas extremas también pueden alterar los valores habituales, pero su incidencia, a tenor de lo visto en los últimos años, sería mínima en el nuevo modelo que se plantea.

Especialmente si se compara Zaragoza con otras ciudades como Madrid o Barcelona, que históricamente han sufrido más problemas de contaminación.

Meses de tramitación

Alcanzado el acuerdo político, que beberá de los modelos de ciudades como Sevilla, Castellón o Ponferrada, tocará ponerse a trabajar en el texto, una tarea que llevará no menos de medio año.

Una de las claves será aclarar qué se considera un episodio de alta contaminación.

Esto requerirá de un consenso técnico y político. Todo se hará "dentro del marco legal", subrayan desde el Consistorio. Pero esta fase no será la única, ya que, cuando el documento esté validado tendrá que volver a salir a exposición pública.

Así se mide la calidad

El Ayuntamiento cuenta con estaciones de medición en varios puntos estratégicos de la ciudad, lo que permite conocer al detalle el grado de contaminación en barrios como el Actur, el Picarral, Las Fuentes o el Centro.

Todas ellas están integradas por analizadores específicos para cada uno de los contaminantes. Según explican desde Medio Ambiente, funcionan de forma continua durante todas las horas del día y todos los días del año, analizando la muestra recogida y proporcionando los niveles en periodos de tiempo muy cortos. Tanto que en la actualidad se está trabajando con datos promedio de 15 minutos.

Según los datos de la web municipal, tanto los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) como de dióxido de azufre (SO2) son actualmente "buenos" o incluso "razonablemente buenos" en puntos como la avenida Ciudad de Soria.

Los únicos 'necesita mejorar' se ven al analizar las partículas en suspensión (PM10) del Actur y dicha avenida. Las dos aparecen en amarillo (regular), muy lejos del nivel rojo, que indicaría unos niveles desfavorables o muy desfavorables y del morado (extremadamente desfavorable).

La información puede consultarse tanto en la página web del Ayuntamiento como en el Panel de Información Ambiental de la plaza de Aragón, que muestra los valores de inmisión medios diarios del día anterior de cada una de las estaciones de la ciudad.

En este caso, la información se enseña mediante gráficas de barras para cada estación en una escala de 6 tramos: muy baja, baja, media, moderada, alta y muy alta.

La nota de los ciudadanos

Según la última oleada del barómetro municipal, publicada este jueves, los zaragozanos dan un notable a la calidad del aire de la ciudad. Concretamente, un 7,08, lo que sitúa el nivel de satisfacción por encima del que existe con el ruido (6,57), la seguridad ciudadana (6,36) o la limpieza de calles y plazas (6,18).

En 2024, año que Vox ha tomado como referencia en la negociación con el PP, la capital mantuvo los niveles de años anteriores, "mejorándolos en algún caso", según indicaban desde el propio Consistorio durante la presentación del balance.

Ese año, Zaragoza cumplió todos los objetivos de calidad del aire que fija la legislación vigente. Fundamentalmente, el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de calidad del aire (modificado posteriormente por el RD 39/2017).

No obstante, sí se superaron en al menos cinco ocasiones los niveles recomendados de partículas en suspensión entre los meses de agosto y diciembre.

Así aparece en el apartado de 'Alertas' de la web municipal. Además, en 2025 hubo otros cinco avisos por la carga de ozono troposférico (O3), todos ellos el 2 de junio.

Los datos, al detalle

En 2024, ninguna de las estaciones superó el límite anual establecido para el dióxido de nitrógeno. También positivo fue el dato de las partículas PM10 y las PM2,5.

En cuanto al ozono, los niveles horarios de este contaminante se mantuvieron por debajo del valor umbral de información a la población, y con el dióxido de azufre -otro de los gases que se vigila- se registraron unos valores de inmisión muy bajos y muy alejados del valor límite establecido por la legislación.

El principal hándicap es que los requisitos se endurecen de cara a 2030, año en el que Zaragoza aspira a ser una ciudad climáticamente neutra.