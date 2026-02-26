El Gobierno de Sánchez acusa a PP y Vox de hacer "trampas al solitario" con la rebaja de la ZBE: "Es una claudicación política"

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, durante la rueda de prensa Delegación de Gobierno en Aragón

Zaragoza ya cuenta con presupuesto tras un acuerdo del último minuto entre el Partido Popular y Vox. Todo gracias a las Zonas de Bajas Emisiones, una de las líneas rojas de Natalia Chueca ya que no quería peligrar los 22 millones de ayudas al transporte. Finalmente se va a proceder a una modificación de las ordenanzas municipales para sancionar solo los días con mayor porcentaje de contaminación.

Un acuerdo que el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha criticado duramente ya que supone poner "una alfombra roja para la entrada y refuerzo de Vox en las políticas municipales".

“Los zaragozanos lo vamos a pagar tanto en salud como en dinero con la entrada de Vox por la puerta grande de la ciudad”, ha manifestado.

Según ha defendido Beltrán, las Zonas de Bajas Emisiones "vienen a reforzar determinados ámbitos, como puede ser la salud de los ciudadanos, el evitar la exposición a ruidos innecesarios, el fomentar la movilidad, como en enfermedades respiratorias". En concreto, ha incidido en que las ZBE conforman parte de un proyecto de ciudad y "un planeta más sostenible".

Por lo que “reducir al máximo las emisiones, descarbonizar y alinearnos con la cultura de ciudad sostenible y de la ciudad respetuosa con el medio ambiente en España y de Europa, nos lo saltamos, simplemente por llegar a un acuerdo con Vox”.

Asimismo, ha matizado que por parte de su institución "nos tenemos que leer la letra pequeña" de este acuerdo.

Un acuerdo en el que solo se podrá sancionar los días de mayor nivel de contaminación lo que para Beltrán ha indicado que "gracias al cierzo, eso se produce muy poquitas horas al año, de manera que es hacer trampas al solitario".

"No estamos hablando solo de si se sanciona o no a quien entra en la zona de bajas emisiones. Estamos hablando de que todo un proyecto de ciudad sostenible y respetuosa con el medio ambiente nos lo estamos cargando de un plumazo”, ha resaltado.

El acuerdo, a su juicio, se trata de una "claudicación política" por parte del Gobierno de la ciudad de Zaragoza. "Ahora por un voto, por una silla, se han llevado por delante un acuerdo muy importante para la ciudad".

Por ello, valora de "desastroso" el acuerdo entre ambos partidos y ha acusado a Natalia Chueca de volcarse hacia "políticas ultraderechistas".