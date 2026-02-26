Se dispara la venta de medicamentos contra la alergia: "Ha sido dejar de llover y hay polen por todas partes"

Imagen de archivo de una mujer que sufre alergia al polen durante la primavera. EFE

Picor y ojos llorosos, mucosidad. Estos son algunos de los síntomas que están afectando a uno de cada tres aragoneses estas semanas en Aragón. Esto está teniendo un impacto en las farmacias ya que no es raro acudir a uno de estos establecimientos y ver a pacientes que acuden para encontrar alivio contra la alergia al polen.

El buen tiempo que se viene registrando en Zaragoza ha sido el motivo detrás de este repunte sin precedentes y lo que ha aumentado estos síntomas.

Las farmacias así llevan estas dos últimas semanas viendo cómo entra y sale la gente a por antihistamínicos, pero sobre todo, "estos últimos cuatro días". Así lo valora Margot Roig, farmacéutica clínica y vocal de oficinas de farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.

No es para menos ya que se están alcanzando entre 20 y 21 grados de máxima tras una temporada cargada de precipitaciones que ha dado calma a los alérgicos ya que con las lluvias el polen se queda en el suelo y no se nota. Sin embargo, "ha sido dejar de llover y hay polen por todas partes".

Si bien por tiempos están en fecha ya que a finales de febrero es el momento en el que se suelen comenzar los primeros síntomas, los farmacéuticos admiten que les ha "pillado por sorpresa" tras semanas de frío invernal.

La gran diferencia con años anteriores reside en la cantidad de gente que acude a las farmacias: "Las fechas son las mismas, pero se vive con más intensidad que el año pasado con un mayor número de personas afectadas", valora Roig.

Así, esta temporada está siendo característica no solo por el volumen de personas sino también por las grandes cantidades de polen, ya que en este último tiempo "se ha visto una concentración muy alta de ciprés en el aire".

Esto está provocando que muchos sufran de congestión nasal y ocular, como también conjuntivitis alérgica. Para tratar estos síntomas los antihistamínicos son los medicamentos propicios, ya sea de forma oral, vía ocular o inhaladores.

A esto se les denomina antihistamínicos de segunda generación. Estos pueden necesitar o no de receta médica "dependiendo del activo y del número de comprimidos que haya en cada envase".

La diferencia con los medicamentos con los que se trataba antes se basa en que "son más selectivos". Roig incide en que causa "menos somnolencia y menos reacciones adversas". Además, solo vienen acompañados de una toma al día.

Si bien, esta farmacéutica advierte que no se deben tomar mezclándose con otras sustancias que sí que la pueden causar, por lo que "nunca se debe mezclar ni con alcohol, ni sedantes, ni hipnóticos". De igual manera, señala que pueden interaccionar con antibióticos o antidepresivos.

¿Cómo diferencio gripe, resfriado con la alergia?

La similitud entre los síntomas de la alergia con la gripe y el resfriado hace que a las farmacias también llegue algún que otro despistado pidiendo medicación para tratar la alergia cuando es todo lo contrario.

Roig explica que la diferencia reside, por ejemplo, en el picor de ojos, ya que la gripe no lo suele causar mientras que la alergia es uno de sus síntomas más predominantes.

"También el tipo de mucosidad de la nariz, la de la alergia, generalmente es una mucosidad muy líquida que molesta. Y la gripe suele causar más una congestión nasal más densa", señala.

Así, en el caso de que sea alergia, las farmacias derivan siempre al médico de cabecera en el caso de niños y mayores de 65 años.

Además de aquellos que ya acuden en varias ocasiones a por antihistamínicos en un periodo corto de tiempo: "Hay que derivarlos para que se haga un análisis de qué tipo de alergia tiene ese paciente, si puede tener una complicación respiratoria o establecer un tratamiento crónico", enumera.