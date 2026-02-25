Así se vivió en Zaragoza el intento de Golpe de Estado (23-F) según los documentos desclasificados por el Gobierno

El Gobierno de España ha hecho público este mediodía la desclasificación de 153 documentos relativos al 23-F de 1981, día en el que se orquestó un Golpe de Estado cuyo rostro más visible fue Antonio Tejero.

Por fin se conoce qué se dijo, quién llamó a quién y qué órdenes se dieron aquella noche. Un episodio que ha desatado un intenso debate en la élite política y que, figuras como José María Aznar (expresidente de España), han calificado como una huida hacia adelante del actual presidente, Pedro Sánchez, al considerar que busca desviar la atención de los escándalos políticos en los que se ha visto envuelto su partido en los últimos meses.

A pesar de que el asalto principal tuvo lugar en el Congreso de los Diputados en Madrid, donde Tejero y un grupo de guardias civiles entraron pistola en mano durante la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, así como en Valencia, donde el capitán general Milans del Bosch sacó tanques y tropas a la calle y declaró el estado de excepción en la III Región Militar, este golpe tuvo sus ecos en importantes capitales militares como Zaragoza.

En este sentido, la desclasificación de documentos relativos al 23-F permite conocer un poco mejor cuál fue la respuesta de la ciudad ante el suceso, gracias a la publicación de informes de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza.

25 de febrero, incertidumbre

En Zaragoza capital se vivió con cierta "normalidad general". Por su parte, CC.OO y UGT difundieron un comunicado convocando a un parón de dos horas en protesta por lo ocurrido en Madrid, aunque según recoge este informe, se invita a los trabajadores a no participar en manifestaciones y actos callejeros.

También goza de especial relevancia la posición de la Diputación General de Aragón, la cual hizo un "llamamiento al pueblo aragonés expresando su lealtad al Rey y condenando los hechos". Seguido y secundado por el Ayuntamiento de Zaragoza, el cual tomaba posiciones similares en un pleno extraordinario.

Sin embargo, en la Universidad de Zaragoza los estudiantes vivieron este 23-F con mayor nerviosismo y agitación, convocando un "acuerdo de manifestación en la Plaza de España a las 18.30 horas, celebrar mañana huelga general y un escrito de protesta al Rector", recoge el informe policial del 25 de febrero de 1981.

Por otro lado, en Huesca, aparecieron carteles convocando una concentración en la Plaza de Navarra a las 19.30 horas. "Asimismo han aparecido pintados letreros contra el 'golpe militar' y pidiendo movilización", detalla.

Propaganda haciendo un llamamiento a los ciudadanos de Zaragoza Moncloa

26 de febrero, normalidad general

En los documentos desclasificados relativos al 26 de febrero se habla de "normalidad general en la Región Policial", a excepción de la irrupción de 15 jóvenes a gritos de "Basta fascismo, queremos libertad", disueltos por las fuerzas del orden en el Coso Bajo de Zaragoza.

En Huesca, se produjo una concentración de 20 personas que "sin dar gritos ni portar pancartas" se disolvieron sin incidentes.

27 de febrero, "la Facultad de Derecho se ha definido a favor del Golpe Frustrado"

Tal día hace 45 años, no se impartieron clases en la Universidad, celebrándose en cambio diferentes asambleas en las aulas. "En la Asamblea de Distrito celebrada en la Facultad de Ciencias con asistencia de unos 1.200 alumnos, la Facultad de Derecho se ha definido a favor del 'Golpe Frustrado', mientras el resto se ha posicionado en contra", detalla el informe de la Jefatura de Policía de Zaragoza.

Asimismo, se acordó celebrar otra manifestación "sin fecha" y redactar un nuevo comunicado desaprobando el golpe y pidiendo la depuración del Ejército, de la Guardia Civil y de la Policía.

Escrito del Sindicato Español Universitario del 27 de febrero de 1981 Moncloa

Informes como estos permiten entender mejor la magnitud de aquel intento golpista, la reacción de la ciudadanía y cómo se vivió en Zaragoza, en un momento marcado por la incertidumbre y el temor a que la recién estrenada democracia pudiera tambalearse.

Con la desclasificación de estos documentos, Pedro Sánchez sostiene que el Ejecutivo "salda una deuda con los ciudadanos".