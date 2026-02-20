Azcón apuesta por una negociación "sin ruido y a fuego lento" con Vox: "Quiero un acuerdo global y estable"

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha apostado este viernes por una negociación "a fuego lento y sin ruido" con Vox.

En sus primeras declaraciones públicas desde el 8-F, el líder conservador ha recalcado que quiere un acuerdo "global y estable" que dure no solo unos meses o un año sino "toda la legislatura".

"No consiste en llegar a cualquier acuerdo, sino a un acuerdo que dé estabilidad", decía desde Teruel.

Azcón confirmaba también que los contactos con los de Abascal se intensificarán la próxima semana, aunque no ha puesto plazos.

Tampoco ha querido entrar a valorar las declaraciones del líder de Vox, que este jueves aseguraba no fiarse del PP y que iban a ser "el doble de exigentes".

El presidente autonómico ha recalcado que el objetivo último del acuerdo debe ser mejorar la vida de los aragoneses, no repartir una serie de consejerías o poner nombre al próximo presidente de las Cortes.

"Eso de vísteme despacio que tengo prisa suele funcionar. Vamos a hacerlo bien. Ya lo hicimos en el pasado y ahora, con más experiencia, tendremos que hacerlo mejor", remarcaba.

En los próximos días, el PP seguirá trabajando "con normalidad y discreción". Lo que no hará será comentar todos los días "lo que publiquen los medios de comunicación o las declaraciones que se puedan hacer desde otras formaciones políticas".

"Yo no lo voy a hacer. Vamos a hacer una negociación adulta e inteligente", avisaba Azcón.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.