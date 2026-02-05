Feijóo se compromete con Teruel ante el "abandono" de Sánchez: "Han apagado Andorra y pretenden apagar la provincia"

El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, se ha trasladado este jueves a Calanda, en el Bajo Aragón, para comprobar los “resultados dramáticos” que ha provocado el cierre de la Central Térmica de Andorra.

Para el líder popular, el cierre de esta planta energética es un “ejemplo de frivolidad” e “improvisación” de un Gobierno que ha sometido a la comarca a “una década de contracción económica y decadencia”.

“Sánchez cerró una central que funcionaba, que tenía una vida útil, que suponía el 75% del PIB del Ayuntamiento y el 15% de la provincia, sin alternativa, hablando de una transición justa que no fue ni transición ni justa, porque ningún proyecto industrial que prometió está dando empleo a la zona y la comarca”, ha incidido.

Según Feijóo, Sánchez únicamente buscaba la “foto” de la demolición, al igual que en As Pontes (Galicia), y lo que, a su juicio, pretende hacer con la central nuclear de Almaraz.

“Es muy fácil cerrar la industria, pero muy difícil abrir industria. No hay posibilidad de empleo ni crecimiento sin centros de trabajo. El cierre de las industrias supone despoblación, paro, disminución de actividad económica y decadencia”, ha afirmado el líder popular.

Ante ello, Feijóo ha comparado el “modelo de la desinversión y el desmantelamiento” con el de la “captación de inversiones” que promueve Jorge Azcón.

“Han apagado Andorra y pretenden apagar Teruel. No me resigno a suscribir el acta de defunción de la comarca. No se puede cerrar algo que funciona sin enchufar a la vez una nueva industria”, ha afirmado.

Por ello, Feijóo se ha comprometido a aplicar las ayudas al funcionamiento en el tope máximo, que permite que las empresas se bonifiquen hasta un 20% de las cuotas a la Seguridad Social.

Además, el presidente del PP también ha prometido trazar con Jorge Azcón un listado de prioridades en cuanto a las carreteras necesarias para la provincia, como la A-68, y obras hidráulicas para embalsar agua.

“Son necesarias infraestructuras en Teruel y Huesca, no solamente anuncio, sino hacer proyectos constructivos, expropiaciones y obras. La prioridad de las infraestructuras en Aragón las concretaremos con el presidente, porque hay bastantes obras comprometidas que no se están llevando a cabo”, ha añadido.