Confirmado por el Gobierno: los funcionarios ganarán un día extra de asuntos propios este 2026

No hay muchas noticias que sienten peor a un trabajador que descubrir que un festivo nacional cae en sábado.

Cuando esto sucede, como norma general, el festivo se da por perdido. No se traslada, no se compensa y no se recupera. Simplemente desaparece, como si nunca hubiera existido.

Eso es exactamente lo que pasará este año con el 15 de agosto, una fecha que conmemora la Asunción de la Virgen María y que siempre ha sido uno de los festivos nacionales más esperados del año.

El hecho de caer en la mitad de agosto daba pie a hacer combinaciones, permitiendo cuadrar las vacaciones personales teniendo como punto de referencia el 15 de agosto, con objeto de ganar ese día extra de libranza.

Un día adicional de permiso con el que no se contaba este 2026

Aunque para la mayoría de trabajadores este festivo se perderá, no lo hará para los empleados públicos.

La base legal se encuentra en el apartado 9.8 de la Resolución de 28 de febrero de 2019, en la que se establece que "los calendarios laborales incorporarán cada año natural, y como máximo, un día de permiso cuando alguna o algunas festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por las Comunidades Autónomas, coincidan con sábado en dicho año".

Exactamente lo que ocurrirá el 15 de agosto de 2026.

Esta interpretación fue confirmada por la Secretaría de Estado de Función Pública en una resolución emitida el 27 de enero de este mismo año.

En ella se ratifica la concesión de un día adicional de permiso como consecuencia de un festivo nacional no recuperable ni sustituible.

Además, este día extra no tiene por qué disfrutarse de forma aislada. Tal y como recoge la reciente resolución, "podrá disfrutarse individualmente o acumularse tanto a los días de vacaciones de 2026 que se disfruten de forma independiente como a los días por asuntos particulares de 2026".

¿Qué puentes nacionales quedan este año?

Aunque todavía es pronto para pensar en vacaciones, quedan exactamente seis festivos nacionales. Sin contar con los autonómicos y locales, que dependerán de cada comunidad.