Azcón, sobre la comparecencia de Salazar: "Pilar Alegría mintió y debe dar explicaciones a las mujeres aragonesas"

Azcón, en un acto con las mujeres del PP de Aragón PP de Aragón

“Salazar ha dicho que Alegría mintió, que no le preguntó por nada del escándalo sexual, y que únicamente fue por su familia”. Es la conclusión que ha sacado el presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, tras la comparecencia de Paco Salazar en el Senado, en donde ha dado explicaciones ante la comisión del caso Koldo en el Senado.

El exasesor de Moncloa ha confirmado que cobró gastos de representación del PSOE en sobres y ha sostenido que "nadie" le pidió que renunciara a sus cargos, cuando salieron a la luz los testimonios de varias mujeres que le acusan de acoso sexual.

Del encuentro con Pilar Alegría, Salazar sólo recuerda que la entonces ministra portavoz "se interesó por mi familia, por mi mujer y mi madre", como un "sentimiento humanista", así como por sus nuevas actividades profesionales.

No obstante, para eludir las preguntas, Salazar ha apelado varias veces al presidente de la comisión, Eloy Suárez, alegando que sus denuncias de presunto acoso sexual y su reunión privada con Pilar Alegría son ajenas al contenido de la comisión del caso Koldo.

Tras conocer esta declaración, Jorge Azcón ha cargado contra la candidata socialista, Pilar Alegría, a quien ha acusado de contarle algo “absolutamente distinto” cuando se reunieron por última vez en su despacho.

“Le iba a preguntar si le había reprochado estar acusado y me dijo que sí. Hoy Salazar ha dicho que Alegría mintió, que no le preguntó por nada del escándalo sexual, y que únicamente fue por su familia. Alegría mintió y tiene que dar explicaciones de por qué ha mentido a las mujeres aragonesas”, ha subrayado.

Por ello, Azcón ha apelado a las mujeres para que el próximo domingo 8 de febrero digan “alto y claro” que están a punto de conseguir que el PSOE “se acabe”.

“Las mujeres pueden hablar también sobre Salazar, sobre los escándalos de acoso sexual que rodean al PSOE, sobre las prostitutas que se han colocado con los impuestos que pagamos los aragoneses. El domingo podremos decir a toda España lo que hoy pensamos del PSOE y del sanchismo”, ha resaltado el barón popular, en un acto junto a las tres alcaldesas de las capitales aragonesas, Natalia Chueca, Lorena Orduna y Emma Buj.