Azcón apela a las mujeres para decir qué piensan de Sánchez: "El feminismo de pancarta no defiende la igualdad"

Aprovechando el día de Santa Águeda, el candidato del PP, Jorge Azcón, se ha rodeado de las mujeres de su partido para hacer un llamamiento al voto femenino a que digan “alto y claro” lo que piensan sobre el ‘sanchismo’.

Junto a las tres alcaldesas, sus consejeras, concejales y diputadas, Azcón ha reivindicado al PP como un partido en que las mujeres “mandan” porque “se lo merecen de verdad”.

Desde las alcaldesas Chueca, Orduna y Buj, hasta la consejera Susín y la diputada Casas, Azcón ha hecho un repaso por las mujeres que están liderando el partido, incluso, como el caso de esta última, siendo madre recientemente.

Mención especial ha tenido para Mar Vaquero, una “magnífica vicepresidenta” a quien ha garantizado que seguirá teniendo un “papel central” en el próximo Gobierno, después de que el pasado martes anunciara a Eva Valle como futura consejera de Economía.

Igualmente, ha tenido palabras para Luisa Fernanda Rudi, quien fue alcaldesa de Zaragoza, presidenta de Aragón y presidenta en el Congreso, cuando “no hacía falta que ninguna ley obligara a poner a mujeres en puestos de salida”.

“Se ha sido un ejemplo a la hora de ocupar puestos de responsabilidad local, autonómica y nacional ha sido Luisa Fernanda Rudi. Ninguna mujer puede presentar su currículum. Ha sido, es y seguirá siendo un ejemplo”, ha destacado Azcón.

Con ellas como ejemplo, Azcón se ha comprometido a seguir trabajando por la conciliación, sacando pecho del impulso a las casas del mayor y casas de la infancia durante su Gobierno, y garantizando la educación gratuita de 0 a 3 años.

“Hemos hecho nueva política para ayudar a conciliar donde más lo necesitan, en los pueblos, en el territorio. Esos proyectos buscan no solamente que haya mayores que nos sufran la soledad no deseada y haya cuidados de proximidad en el territorio”, ha afirmado.

Asimismo, ha prometido aplicar rebajas fiscales a quien “tiene la valentía” de traer hijos a este mundo.

En concreto, ha anunciado una deducción en el IRPF de hasta 600 euros/año a las familias que tengan su primer hijo o vayan a adoptar, y otra rebaja para familias monoparentales y numerosas en la cuota íntegra autonómica de 300 euros en la categoría general y 600 en la especial.

Respaldo de las alcaldesas

Las alcaldesas de las tres capitales han respaldado la candidatura de Jorge Azcón, destacando cómo se abre el camino a otras mujeres con capacidad de liderazgo.

“Yo tengo 3 hijos, y nunca me ha impedido poder trabajar y tener una familia con hijos a los que cuidar. Eso lo representa el PP. Cuando tenía 18 años, mi alcaldesa era Rudi, mi primer voto fue hacia ella. Se podía ser alcaldesa y ser mujer”, ha expuesto la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

En la misma línea, Lorena Orduna, de Huesca, ha situado al PP como el garante de los derechos de las mujeres.

“Cuando tienes esa perspectiva y hombres a nuestro lado que apoyáis todas estas iniciativas, aquí estamos las mujeres del PP que, frente a los discursos de la izquierda, nosotras tenemos hijos y puestos de responsabilidad”, ha señalado Orduna.

A su vez, Emma Buj (Teruel) dice sentirse “orgullosísima” de un partido que las valora “por nuestra valía y responsabilidad”.

“Los políticos somos el reflejo de la sociedad, pero debemos dar ejemplo. Hay mujeres que se ponen un techo de cristal. Nadie se plantea si un hombre puede encabezar una lista autonómica porque vaya a ser padre el año que viene. Es de agradecer que el PP responda con hechos”, ha añadido Buj.