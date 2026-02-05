Pilar Alegría, junto a Marcelino Iglesias y Santiago Marraco

Pilar Alegría, junto a Marcelino Iglesias y Santiago Marraco PSOE de Aragón

Actualidad

Alegría se apoya en socialistas históricos para pedir un último esfuerzo: "Transmitid con sinceridad nuestros valores"

La candidata socialista ha publicado una carta acompañada de los expresidentes Santiago Marraco y Marcelino Iglesias.

Zaragoza
Publicada

A poco más de 24 horas para que finalice una intensa campaña electoral en Aragón, los partidos buscan explotar una última oportunidad para pedir el voto y hacer llegar sus mensajes a los aragoneses.

La candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha optado por apoyarse en los dos expresidentes socialistas vivos, Santiago Marraco y Marcelino Iglesias, para enviar una carta a la militancia, a la que pide “un último esfuerzo” para transmitir la necesidad de ir a votar.

En concreto, Alegría apela a esos indecisos que todavía no tienen decidido el voto y que lo harán en las últimas horas o minutos antes de entregar la papeleta en su colegio electoral.

Azcón se hace un selfie con la presidenta de la Comunidad de Madrid y una simpatizante en Zaragoza.

“Cada conversación cuenta. Cada mensaje, cada llamada, cada encuentro es una oportunidad. Las elecciones se deciden en el último tramo, y darlo todo en estos últimos días solo depende de nosotros”, escribe Alegría, en una carta difundida a través de sus redes sociales y firmada también por los propios Marraco o Iglesias.

Así, la candidata socialista ruega que, en esas conversaciones, “transmitáis con sinceridad nuestros valores y nuestra manera de hacer política”, como “estar cerca de la gente” o “buscar soluciones a problemas reales”.

Pedro Sánchez, Pilar Alegría y Fernando Sabés, en el mitin de Huesca

“Este 8 de febrero no va solo de ganar unas elecciones. Va de decidir qué Aragón queremos ser y cómo queremos cuidarlo. Va de no dejar a nadie atrás, viva donde viva. Va de defender nuestros servicios públicos frente a quienes lo ven como un negocio. Y va de demostrar que la política puede hacerse desde la cercanía y el respeto”, añade.

Por ello, Alegría se compromete a que, si es presidenta de Aragón, “no olvidaré ni un solo día de dónde venimos ni para quién gobernamos”.

“Defenderé esta tierra con orgullo, con valentía y con vocación de servicio público. Pero, sobre todo, lo haré sabiendo que, junto a mí, hay una militancia comprometida, generosa y siempre a la altura de su gente”, remarca la candidata socialista.

Alegría finaliza el mensaje agradeciendo los “esfuerzos” de la militancia durante estas semanas, a quienes pide ese “último esfuerzo”.

“Hablad, escuchad, acompañad, animad a votar. Porque cuando la militancia del PSOE se pone en marcha, Aragón avanza. Y este fin de semana, Aragón nos necesita más que nunca”, finaliza la carta.