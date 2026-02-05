Alegría se apoya en socialistas históricos para pedir un último esfuerzo: "Transmitid con sinceridad nuestros valores"
La candidata socialista ha publicado una carta acompañada de los expresidentes Santiago Marraco y Marcelino Iglesias.
A poco más de 24 horas para que finalice una intensa campaña electoral en Aragón, los partidos buscan explotar una última oportunidad para pedir el voto y hacer llegar sus mensajes a los aragoneses.
La candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha optado por apoyarse en los dos expresidentes socialistas vivos, Santiago Marraco y Marcelino Iglesias, para enviar una carta a la militancia, a la que pide “un último esfuerzo” para transmitir la necesidad de ir a votar.
En concreto, Alegría apela a esos indecisos que todavía no tienen decidido el voto y que lo harán en las últimas horas o minutos antes de entregar la papeleta en su colegio electoral.
“Cada conversación cuenta. Cada mensaje, cada llamada, cada encuentro es una oportunidad. Las elecciones se deciden en el último tramo, y darlo todo en estos últimos días solo depende de nosotros”, escribe Alegría, en una carta difundida a través de sus redes sociales y firmada también por los propios Marraco o Iglesias.
Te pido, junto a los presidentes Santiago Marraco y Marcelino Iglesias, un último esfuerzo: hablar, escuchar y animar a votar.— Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) February 5, 2026
Así, la candidata socialista ruega que, en esas conversaciones, “transmitáis con sinceridad nuestros valores y nuestra manera de hacer política”, como “estar cerca de la gente” o “buscar soluciones a problemas reales”.
“Este 8 de febrero no va solo de ganar unas elecciones. Va de decidir qué Aragón queremos ser y cómo queremos cuidarlo. Va de no dejar a nadie atrás, viva donde viva. Va de defender nuestros servicios públicos frente a quienes lo ven como un negocio. Y va de demostrar que la política puede hacerse desde la cercanía y el respeto”, añade.
Por ello, Alegría se compromete a que, si es presidenta de Aragón, “no olvidaré ni un solo día de dónde venimos ni para quién gobernamos”.
“Defenderé esta tierra con orgullo, con valentía y con vocación de servicio público. Pero, sobre todo, lo haré sabiendo que, junto a mí, hay una militancia comprometida, generosa y siempre a la altura de su gente”, remarca la candidata socialista.
Alegría finaliza el mensaje agradeciendo los “esfuerzos” de la militancia durante estas semanas, a quienes pide ese “último esfuerzo”.
“Hablad, escuchad, acompañad, animad a votar. Porque cuando la militancia del PSOE se pone en marcha, Aragón avanza. Y este fin de semana, Aragón nos necesita más que nunca”, finaliza la carta.