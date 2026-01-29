Zaragoza suma los barrios rurales al Sistema Viogén: se firmará con Madrid "a la mayor brevedad posible"

Firma de la adhesión de Zaragoza al sistema Viogén el pasado noviembre E. E.

El sistema Viogén sigue dando nuevos pasos en Zaragoza. Aunque no se conoce la fecha para la firma definitiva para completar su adhesión tras la formalización del acuerdo entre la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, el pasado 24 de noviembre, nuevos avances se están dando.

Según lo que se firmó tras años de idas y venidas, Zaragoza capital formará parte del Sistema Viogén en el que la Policía Local proporcionará protección al 30% de mujeres en riesgo bajo de la capital aragonesa. Así como a aquellas que pasaran a riesgo medio, continuarían con la protección de su agente del cuerpo municipal.

Si bien, en este tiempo el acuerdo ha avanzado para que la protección sea mayor. Ahora esto se amplía y la protección por parte de la Policía Local también llegará a los 14 barrios rurales que pertenecen a Zaragoza.

Eso supone que las mujeres de Alfocea, Casetas, Garrapinillos, Juslibol, La Cartuja Baja, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Gregorio, San Juan de Mozarrifar, Torrecilla de Valmadrid, Venta del Olivar y Villarrapa que están registradas en el Sistema Viogén contarán con la protección de la Policía Local de Zaragoza.

Hasta el momento el seguimiento de sus casos se hacía desde la Guardia Civil, pero tras la ratificación de este acuerdo, se contará con el cuerpo municipal para ello.

Según ha podido saber este diario, el acuerdo formal para esta ampliación se dio la semana pasada entre la alcaldesa de Zaragoza y la Guardia Civil.

Así lo ha ratificado además el delegado del Gobierno en Aragón tras el minuto de silencio por las víctimas de violencia de género en este primer mes del año, que asciende a siete en el territorio nacional.

Este nuevo acuerdo ha sido enviado ya a Madrid y la Secretaría de Estado de Seguridad ha manifestado su conformidad por lo que se firmará "en la mayor brevedad posible".

Ahora ya solo queda una firma de despachos de manera electrónica para que esto se lleve a cabo entre ambas partes. Eso sí, no se requerirá de un acto formal, pero sí la presencia de la Secretaria de Estado de Seguridad, según ha señalado el delegado.

Este nuevo giro supondrá un incremento de las mujeres a las que se tendrá que atender, aunque no en demasía. En su momento se habló de alrededor de 354 mujeres que se beneficiarían de este acuerdo en la capital aragonesa, si bien ahora a esto hay que añadir las pertenecientes a los barrios rurales.

Las fuentes consultadas de la Delegación del Gobierno señalan que "no cambia nada". Así, se mantienen los nueve agentes de la Policía Local que conformarán la nueva unidad que se creará con la función del seguimiento y protección de las víctimas.

Respecto a esto, Beltrán ha detallado que "se han comenzado los trámites para empezar a identificar a los agentes de la Policía Local quienes van a intervenir en la formación".

La formación se llevará a cabo por parte de agentes de la UFAM y estará enfocada en una inicial y otra continua.

Esta primera se concentraría en saber cómo navegar por la base de datos y grabar los datos. Además de conocer el protocolo policial para saber las responsabilidades de cada cuerpo de seguridad. Esta se podría alargar hasta tres meses, que según se anunció se daría comienzo en enero, aunque por el momento no haya sucedido.

Por su parte, la formación continua está enfocada en la formación del sistema y en la navegación por los registros.

Según los plazos de los que se habló el día de la firma entre ambas administraciones, se decretó que entre finales de año 2025 y a principios de 2026, la adhesión sería una realidad.

En palabras del delegado del Gobierno, los pasos que se están dando confirman el cumplimiento de los mismos. Si bien acaba enero y la firma aún no se ha materializado.