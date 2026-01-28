Pilar Alegría asegura que el "sectarismo del PP" costará más de 500 euros al año a cada pensionista

La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha lamentado este miércoles que "el voto en contra del PP a la revalorización de las pensiones va a provocar que los 290.000 pensionistas que hay en Aragón no vean incrementada su pensión".

Pilar Alegría ha tildado la actitud del PP de "sectarismo ideológico", lo que supone a su juicio abandonar a 290.000 pensionistas, "que dejarán de cobrar como media 524 euros menos al año en Aragón".

Según la candidata socialista, el voto en contra del PP a las revalorizaciones que cobran los pensionistas, incluidos quienes perciben por ejemplo pensiones de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad, "va a provocar que una persona pensionista de la provincia de Zaragoza cobre 620 euros menos al año o que los pensionistas de Teruel o de Huesca reciban 550 euros menos al año".

Alegría ha recordado que desde el año 2018 hasta el actual gracias a la apuesta del gobierno central socialista “hemos conseguido que en Aragón los 290.000 pensionistas que hay hayan visto incrementada su pensión en 420 euros más al mes, lo que ha supuesto una mejora de unos 6.000 euros al año”.

Además, Pilar Alegría se ha reunido también con la comunidad educativa de Caspe, antes de ir a Nonaspe y esta tarde a Mequinenza.

En este sentido, se ha comprometido a impulsar a partir del 8 de febrero si es elegida presidenta de Aragón “una educación pública de calidad, especialmente en el medio rural”.

“Cualquier familia, cualquier persona que quiera desarrollar su proyecto vital en el medio rural, o en una ciudad, necesita un trabajo en condiciones, bien remunerado pero también necesita que la educación cubra sus necesidades”, ha dicho Alegría.

Por tal motivo ha reivindicado “más plazas públicas educativas en todas las etapas, tanto en educación infantil, como primaria, secundaria y bachillerato y formación profesional”, ha añadido.

“Durante estos dos años hemos visto como desde el Gobierno de Aragón no se ha puesto en marcha ningún tipo de actuación educativa, no se ha abierto ningún centro educativo nuevo más allá de los que había dejado planificados ya el anterior gobierno de Javier Lambán”, ha dicho Alegría.