Un médico desmiente a Pilar Alegría por la falta de personal en La Hoz de la Vieja: "Me siento agredido"

Azcón y Alegría, durante el 'cara a cara' en Aragón TV. E. E.

El pequeño municipio turolense de La Hoz de la Vieja, de apenas 85 habitantes, sigue acaparando titulares horas después del 'cara a cara' entre Jorge Azcón y Pilar Alegría.

La candidata socialista lo puso como ejemplo del "deterioro" que, en su opinión, sufre la sanidad aragonesa. "Han estado un mes sin médico", le reprochaba a Azcón, citando también los casos de Pinseque o La Almunia de Doña Godina.

El presidente aragonés le contestaba que no era así, y que la situación a la que aludía se había producido "porque cogió dos días de fiesta".

En las últimas horas, vecinos y facultativos han tomado partido en la polémica. Uno de los últimos ha sido el controvertido Luis Fernando Marín Herrero, médico de profesión.

El que fuera alcalde de Escucha, que arrastra al menos un par de condenas en los últimos años -una de ellas por revelación de secretos médicos de su rival- ha lanzado una durísima "reflexión" en sus redes sociales en la que carga contra la exministra de Educación y llega a insultarla tanto por la polémica del Parador de Teruel como por sus declaraciones sobre la situación de La Hoz.

"Nos nombra al equipo del centro de salud de Utrillas por no atender al municipio de La Hoz de la Vieja y me siento agredido por semejante inútil. Mañana, este que suscribe irá desde su puesto de trabajo en Escucha hasta La Hoz para pasar consulta para no dejar servicio a sus habitantes con todo nuestro cariño y esfuerzo", apuntaba.

Marín reconoce que la situación "no es perfecta", pero sí "mil veces mejor que estando de directora de Atención Primaria doña Mati Martínez (PSOE)". "Llegué a estar solo en este centro de salud cubriendo a 12 médicos con los paupérrimos refuerzos que día a día me concedían por su gracia infinita", añade.

El facultativo se dirige directamente a la alcaldesa de La Hoz de la Vieja, la socialista Laura Royo, y le pide que no se denigre más "por unas siglas".

Esta, sin embargo, dice que la situación es muy distinta de lo que cuenta el médico. Según la regidora, Marín estará este miércoles en este pequeño municipio de Teruel porque la otra médico estuvo ayer de guardia.

Él sería, por tanto, el encargado de cubrirla, algo que "no se había hecho hasta ahora". "Hasta que no nos hemos quejado, aquí no venía ni Dios. Teníamos que desplazarnos a 15 kilómetros. Normalmente solo vienen media hora a la semana para cuatro pacientes", insistía.

Agradece, pese a todo, que se hayan puesto cartas en el asunto aunque haya sido a costa de convertirse en protagonistas involuntarios del único 'cara a cara' de la campaña electoral.