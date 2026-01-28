Feijóo culpa a Sánchez de ignorar los "reiterados avisos" de los maquinistas por las vías: "Ha conllevado 46 muertes"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles a Pedro Sánchez y al ministro Óscar Puente de ignorar los "reiterados avisos" de los maquinistas sobre el mal estado de las vías.

La consecuencia han sido 46 víctimas mortales, decenas de heridos y la mayor crisis de la historia de la alta velocidad en España.

Las continuas limitaciones de velocidad y los retrasos que llevan provocando desde el día 19 han generado "miedo y desconfianza", sentimientos que se han agravado, según Feijóo, con la ocultación y las "mentiras" del Gobierno.

"Se nos mintió. La vía no se renovó en su totalidad, se hizo una obra de retales, de carriles antiguos soldados a otros nuevos y se difundió información falsa. Eso no es perdonable", remarcaba en un acto de campaña en Figueruelas (Zaragoza).

Tampoco ve normal que Sánchez haya desaparecido y solo se haya manifestado para ratificar a Óscar Puente durante un mitin electoral en Huesca.

"No es normal que su primer ministro de Transportes esté en la cárcel y que el actual diga que se ha gestionado con rigor. No es normal que nadie pida perdón, que no asuman las responsabilidades y que se pretenda dar apariencia de normalidad", manifestaba.

En este sentido, se preguntaba si de verdad hace falta otra desgracia para hacer una revisión completa punto a punto de las vías y reivindicaba una inversión multimillonaria para devolver la seguridad al ferrocarril.

Lo que tiene claro es que quien hasta ahora ha ignorado el problema "carece de capacidad, autoridad y legitimidad para resolverlo".

Contra la "alfombra roja" a la inmigración

El dirigente popular también ha atacado a Sánchez por poner una alfombra roja para convertir la ilegalidad "en una forma de residir en nuestro país".

El líder conservador cree que utilizar este tema como una cortina de humo es "inhumano e indecente". "Les da igual que vaya en contra de la normativa europea y que pueda conllevar un efecto llamada", ha dicho.

Los populares creen que el Gobierno "no puede regalar la residencia legal a cualquier persona que entre en nuestro país" y que las regularizaciones han de ser individualizadas y "condicionadas caso a caso".

En el contexto actual, ha dicho Feijóo, resulta doblemente irresponsable, ya que la llamada Ley de Nietos ya otorga la nacionalidad e incorpora al censo a 2 millones de personas. "No puede ser que de forma simultánea se conceda la nacionalidad a otras 850.000 que están de forma irregular", criticaba.

Según sus cálculos, desde que gobierna Sánchez la población inmigrante ha crecido un 685%. Que hable de más de 800.000 'altas' se debe a que "centenares" de personas que podrán optar a la reagrupación, una "irresponsabilidad" a juicio del líder popular.

En este sentido, ha avisado a Sánchez de que si se piensa que se va a dejar de hablar de la negligencia ferroviaria se equivoca. "Es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles; va en contra de la mayoría que hay en el Congreso y no tiene derecho", continuaba.

También ha querido dejar clara la postura del PP sobre el decreto ómnibus y la actualización de las pensiones. Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de querer utilizar y engañar a los pensionistas, y ha dicho que si de verdad quiere revalorizar las pensiones "lo votamos mañana".

"Pero si lo que pretende es arreglar los problemas con sus socios y continuar en el Gobierno sin presupuesto un año más, que no cuente con el PP", añadía acto seguido.

A este respecto, ha recordado que el PSOE pretendía tomar decisiones sobre 21 cuestiones distintas con ese decreto, y que al volver a quedar en minoría y sufrir la enésima derrota en el Congreso se ha visto que sus socios "le han abandonado".