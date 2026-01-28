La borrasca Kristin llega a Aragón: estas son las carreteras afectadas por la presencia de nieve y hielo

La borrasca Kristin comienza a dejar huella en Aragón. Tras la consecución en los últimos días de Joseph e Ingrid, la Comunidad aragonesa hace frente a otro temporal atlántico que está dejando grandes consecuencias a nivel nacional.

Las afecciones así se están concentrando sobre todo en lo referente a las carreteras tanto en la provincia de Huesca como en Teruel.

La Aemet ya puso al tanto de la situación que venía y ha activado el nivel amarillo por nevadas en el centro de Huesca en el que se espera una acumulación de nieve en las últimas 24 horas de 3 centímetros a partir de cotas de 600 metros. Una situación igual a la que se vive en la zona de las Cinco Villas de Zaragoza.

Mayor acumulación se espera en el Pirineo oscense, Gúdar y Maestrazgo, y Albarracín y Jiloca, en la que la acumulación se espera de 5 centímetros a partir de 900 metros en el Pirineo y 1.200 en la Ibérica.

El viento también ha hecho activar la alerta amarilla en la zona de Gúdar y Maestrazgo como en la Ibérica Zaragoza por rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Carreteras afectadas en Teruel

Este temporal así ya ha comenzado a causar dificultades en las carreteras. En el caso de la provincia de Teruel no se ha podido realizar la ruta de transporte escolar nº 130 entre Frías de Albarracín y Albarracín por culpa de la nieve, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El número de alumnos afectados ha sido cuatro y su destino era el CRA de Albarracín y el IES Lobetano.

De igual manera, en el avance de la mañana se ha decretado la vuelta a casas antes de hora de los alumnos transportados de los colegios de la Sierra de Albarracín y también las rutas de Cedrillas "por precaución".

Ante esta situación, los equipos de la vialidad invernal de la DPT se han desplegado esta mañana en diferentes rutas.

Así, los tres equipos de la sierra de Albarracín se han desplazado por El Vallecillo, Orihuela del Tremedal y Guadalaviar.

Desde Teruel, han salido cuatro equipos, formados por tres camiones y una pick up. Han hecho ruta de Cella, Monterde, Jabaloyas, Frías de Albarracín y otra de Bueña a Ojos Negros.

La DGT ha establecido el nivel Rojo en las carreteras de la Sierra de Albarracín por encima de los 1000 metros.

Así, se encuentra cortada al tráfico la A-226 desde el kilómetro 21.0 hasta el 27.0 y la TE-68.

Por otro lado, la A-1704, desde Frías de Albarracín y Albarracín, la A-2709 desde Noguera de Albarracín hasta Bronchales, la A-1511 de Santa Eulalia hasta Orihuela del Tremedal, la A-2515 desde Cella hasta Bronchales, se encuentran restringidas para el paso de los autobuses.

El uso de cadenas es obligatorio en TE-V-9032 desde Albarracín a Guadalaviar, en TE-V-9033 desde Villar del Cobo hasta Tramacastilla.

Ante esta situación, la Diputación de Teruel pide precaución al circular por las vías provinciales a lo largo de la jornada.

Carreteras afectadas en Huesca

En el caso de la provincia de Huesca, el acceso a Baños de Panticosa desde el propio municipio se mantiene cortado por riesgo de avalanchas al igual que la A-139 en Benasque (desde el kilómetro 65.0 a 72.9).

Por otra parte, cortado el tráfico para camiones y autobuses y se mantiene la restricción a 30 km/h con obligatoriedad de cadenas o neumáticos de invierno en la A-2611 entre los kilómetros 2 y 13 a la altura de Bielsa. Al igual que en la A-2617 que da acceso a Cerler.

A causa de la presencia de hielo en la vía también se pide extremar la precaución en la A-138 entre el punto kilométrico 86 y 91 en el término de Bielsa.