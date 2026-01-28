Azcón promete avalar el 15% de la hipoteca a los jóvenes que quieran comprar una primera vivienda en Aragón

El presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, se ha comprometido este miércoles a que la DGA avale el 15% del crédito necesario a aquellos jóvenes entre 18 y 39 años que quieran comprar una vivienda.

El objetivo es ayudar a aquellos que puedan pagar la hipoteca, pero no tengan ahorrado el 20% que, por lo general, exigen los bancos.

El dirigente popular ha vuelto a sacar pecho de las 3.000 viviendas impulsadas en 30 meses frente a las 86 construidas por los últimos gobiernos socialistas.

En su opinión, hay pocas políticas tan importantes que hayan estado tan mal gestionadas como cuando el PSOE estaba al frente del Pignatelli.

La política del PP, ha asegurado, está hecha pensando en todos, desde los pueblos más pequeños a los más turísticos, pero también para los de más de 3.000 habitantes.

Estos serán los que centren el programa +3.000, para el que se contará con la colaboración de los ayuntamientos.

La DGA les pedirá que faciliten suelo mediante su cesión gratuita o cánones simbólicos y será la DGA la que licitará y pondrá en marcha los proyectos de vivienda.

El suelo, ha garantizado Azcón, será siempre de titularidad pública, de modo que "al final, terminará revirtiendo a su propietario".

Así, serán las empresas las que asumirán la inversión a cambio de gestionar los alquileres durante 15 años.

El inquilino tendrá opción de compra preferente pasados 10 años, momento en que podrán deducirse el 35% de las cuotas que hayan pagado.

Si no, el propio Ayuntamiento podrá decidir si se queda las viviendas.

El precio del alquiler estará limitado y no supondrá más del 30% del sueldo que tengan los elegidos, por lo que "será distinto en función de los salarios que tengan".

El programa se dividirá en lotes para que resulte más atractivo. El primero tendrá como protagonistas a Figueruelas, donde se levantarán 45 pisos, a Utebo (36) y a Alagón (25).

Pero habrá más, con viviendas en Cuarte de Huerva y Cadrete, María de Huerva, Fuentes de Ebro, Barbastro, Alcañiz, Andorra o Caspe, por citar algunas localidades.

"Somos conscientes de que la vivienda no es una prioridad de palabra, es un hecho, algo de lo que podemos hablar contrastando lo que hemos hecho en los últimos meses", decía el barón popular.

Azcón ha pronunciado estas palabras frente a Alberto Núñez Feijóo, que ha puesto como ejemplo el modelo de vivienda de Aragón.

Tanto es así que ha reconocido que el programa del PP en España bebe de las acciones que el Gobierno aragonés ha llevado a cabo en los últimos años.

"En España hacen falta un millón de viviendas. O incrementamos la oferta o no será posible atender la demanda y cada vez será más cara y la gente se quedará sin un lugar digno para vivir", advertía.