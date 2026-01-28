Aragón pide al Gobierno central la cesión del pabellón de España para instalar el Conservatorio de Música de Zaragoza

El Gobierno de Aragón busca un nuevo uso para el emblemático pabellón de España de la Expo 2008. En concreto, la intención es que el edificio sea sede del Conservatorio de Música de Zaragoza, ya que reúne las condiciones óptimas para este servicio.

Así pues, este miércoles, el Consejo de Gobierno ha trasladado su petición formal al Gobierno de España de la cesión del pabellón. Sin embargo, poco después, desde el Gobierno central han explicado que ya comunicaron hace semanas a la DGA que hay un proyecto propio y de interés para Aragón que se ubicará en ese espacio, por lo que no se puede ceder. Este se conocerá tras el periodo electoral.

La búsqueda de una nueva ubicación para el Conservatorio, con más de 650 alumnos, es una reivindicación histórica en Zaragoza, ante las carencias funcionales, espaciales y estructurales del actual edificio de la calle San Vicente de Paúl, reformado hace más de 30 años.

Ante estas deficiencias, desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón se han estudiado en los dos últimos años diferentes alternativas para dar con una nueva ubicación moderna, digna y acorde al nivel de excelencia del alumnado y profesorado del centro.

Finalmente, se ha considerado idónea esta opción, dado que el edificio reúne las condiciones óptimas para albergar un centro educativo musical de referencia, no perdiendo el Pabellón su esencia como hito arquitectónico.

Así lo constata el informe técnico de necesidad e idoneidad elaborado por la Gerencia de Infraestructuras, que estima en unos 8,5 millones la inversión necesaria para adaptar el edificio a las necesidades del Conservatorio.

De acuerdo a este estudio, el inmueble -obra del arquitecto Francisco Mangado y uno de los iconos arquitectónicos de la Expo 2008- ofrece 8.000 metros cuadrados de superficie útil, una estructura versátil y un diseño que permite su adaptación a las necesidades acústicas, funcionales y docentes de un conservatorio moderno.

El edificio cuenta con tres plantas, además de tener una antigua sala de proyecciones a la que se accede tanto desde el exterior por la planta baja, como desde el interior y que podría tener actividades externas al Conservatorio.

La propuesta contempla aulas de instrumento con acondicionamiento acústico específico, salas de ensayo y música de cámara, aulas colectivas y espacios para lenguaje musical, coro y orquesta, un auditorio propio aprovechando la volumetría del edificio, así como zonas administrativas y de atención al alumnado, y espacios de convivencia y estudio.

La solicitud de cesión gratuita de la propiedad del Pabellón de España o con carácter subsidiario, de la cesión de su uso, ha sido formulada ante la Dirección General del Patrimonio del Estado por parte del consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública.

Dicha solicitud se acompaña de la correspondiente memoria explicativa de los fines de utilidad pública e interés social a los que se pretende destinar el inmueble, así como del compromiso expreso del Gobierno de Aragón de dedicarlo exclusivamente a dichos fines, no transmitirlo ni gravarlo y asumir las actuaciones necesarias para su adecuación.

Un edificio emblemático sin uso

El Pabellón de España permanece sin uso desde el final de la Expo 2008. Además de dotar a Zaragoza de un equipamiento educativo de primer nivel garantizando a estudiantes y profesorado un servicio de calidad, su recuperación permitiría reactivar y poner en valor un inmueble singular con un uso público y permanente que evitaría su deterioro.

Asimismo, ubicar el Conservatorio en un edificio icónico potenciaría el liderazgo cultural de Zaragoza, potenciando su proyección nacional e internacional, atrayendo talento y consolidando la oferta cultural de la ciudad.

Y su actividad diaria reforzaría el eje de Ranillas y del recinto Expo, impulsando su dinamización y convirtiendo esta zona en un verdadero polo cultural y educativo, en el que los alumnos podrían también utilizar el auditorio al aire libre y los paseos y zonas verdes para audiciones individuales, de cámara o colectivas de banda y orquesta.

Más acuerdos en Educación

El Gobierno de Aragón ha autorizado un gasto plurianual de 13,6 millones de euros para la contratación de las obras de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) de Monzón, que contará con 12 unidades de ESO, 4 de Bachillerato y 3 ciclos de Formación Profesional. El nuevo centro, que será el segundo IES de la localidad, permitirá dar respuesta al crecimiento demográfico y a la elevada demanda educativa de Monzón.

También se ha dado luz verde al protocolo de actuaciones del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Calatayud para avanzar en la construcción de un Conservatorio Profesional de Música en Calatayud.

Finalmente, se ha aprobado el Protocolo General para impulsar la implantación del Programa de Innovación del Bachillerato Internacional (BI) en el Instituto de Educación Secundaria Vega del Turia, de Teruel.