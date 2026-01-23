Un 15% de los aragoneses aún no ha decidido el voto: arranca la campaña del 8-F con los indecisos en el foco

Aragón arranca hoy la campaña electoral tras las tres jornadas de luto nacional con todo por decidir.

Alrededor de un 15% de las 1.036.321 personas llamadas a las urnas todavía no saben a quién votarán este decisivo 8 de febrero.

La gran incógnita es si el PP de Jorge Azcón podrá pactar con Aragón-Teruel Existe o si volverá a depender de Vox, pero el resto también se la juegan, y los indecisos podrían ser claves.

Así lo reflejan tanto la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL como el CIS de Tezanos de este jueves.

En la primera, un 11,9% de los preguntados admitían no saber a qué partido apoyarán el 8-F, mientras que en la segunda, el porcentaje se eleva hasta el 14,5%.

A esto hay que añadir otro 4,8% que no votará (3,3% en el CIS) y un 1,9% (1,6%, según Tezanos) que, al menos de momento, tiene intención de hacerlo en blanco.

De lo que decidan dependerá si a Jorge Azcón -que se movería entre los 29 y los 30 escaños, según SocioMétrica- le da la suma con Tomás Guitarte; si el PAR desaparece o se mantiene en el Parlamento o si la sacudida electoral arrasa, también, con el PSOE de Pilar Alegría o lo deja en pie.

Ha de tenerse en cuenta que cuando se responde a una encuesta no todo el mundo dice la verdad. Especialmente aquellos que contestan 'no votaré'.

Los que optan por el 'no lo sé' suelen terminar en la abstención, y ese es el gran reto de los partidos en esta campaña electoral, que se leerá, más que nunca, en clave nacional.

La mayor bolsa de indecisos está en Zaragoza (14,2%) y Teruel (15,2%). Ambas son provincias clave, y más en unas elecciones en las que todo podría decidirse por un diputado.

Esto explica que los líderes nacionales se estén volcando con las dos. Ocurre, sobre todo, en Teruel, donde la pugna entre Aragón-Teruel Existe, Vox y PAR podría marcar el futuro Gobierno de Aragón.

Otra prueba de su importancia es que partidos como el PAR, Aragón-Teruel Existe, Vox y el propio PSOE han decidido empezar allí la campaña.

¿Y qué formaciones se verían más afectadas por la abstención? Hasta un 3,7% de los que responden de esta manera son antiguos votantes del PP. Los mayores porcentajes, sin embargo, se encuentran en las filas de Aragón-Teruel Existe (13,3%), PSOE (11,3%) y CHA (9,3%).

En el lado contrario está Vox: es el partido con más fidelidad de voto (82,4%) y el que menos indecisos tiene entre sus filas (2,7%).

La izquierda sabe que se la juega si no moviliza a su electorado, de ahí la continua llamada a participar de las últimas semanas.

Pero lo ocurrido en Extremadura no invita, precisamente, al optimismo. El 21-D, la participación cayó hasta el 62,7%, nueve puntos menos respecto a los anteriores comicios.

Es el gran temor de los partidos aragoneses, y es lo que van a intentar combatir en estas dos semanas de campaña.

Que esta sea la primera vez que se adelantan las elecciones en Aragón y se vote 'únicamente' al próximo inquilino del Pignatelli abre un mar de incógnitas.

Los votantes tendrán que elegir entre Jorge Azcón, Pilar Alegría y los otros seis candidatos, pero muchos votarán pensando, inevitablemente, en Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez o Santiago Abascal.

El tiempo podría ser otro factor decisivo. La lluvia y el frío de febrero amenazan con que más de uno se quede en casa en vez de ir al colegio electoral.

Lo que hagan los jóvenes el 'día D' también se mirará con lupa, ya que serán determinantes para Vox y para un Se Acabó La Fiesta (SALF) que aspira a irrumpir en el Parlamento autonómico.

Además, está por ver qué efecto tiene el voto útil en este 'segundo round' de las elecciones en cascada diseñadas por el PP de Alberto Núñez Feijóo para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez y echarlo de La Moncloa.

Un CIS a acertar

Del CIS publicado este jueves llaman la atención las abultadas horquillas de partidos como el PP (de 25 a 29 diputados), PSOE (17-23) o CHA (3-5), por citar tres ejemplos.

Los expertos consultados coinciden en que este es un CIS hecho a acertar. Es decir, que abre tanto el abanico que es probable que, sí o sí, acierte el resultado que salga el 8 de febrero de las urnas.

El mejor ejemplo es el PSOE. Con 17 escaños, Pilar Alegría obtendría el peor resultado histórico del partido en Aragón.

Conseguir 23, sin embargo, daría a los socialistas un respiro, ya que igualarían -con todo en contra- la marca que logró Javier Lambán en 2023.

Despliegue de líderes

La precampaña dejaba ya los primeros grandes actos con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Irene Montero e Ione Belarra en Zaragoza, Huesca y Teruel, pero será a partir de ahora cuando los líderes nacionales empezarán a tener mayor protagonismo.

Este sábado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apoyará a Azcón en Zaragoza y Huesca. También estará, en este caso en Calatayud, Santiago Abascal, mientras que a Pedro Sánchez se le podrá ver el domingo junto a Pilar Alegría en la capital altoaragonesa.

Caras conocidas

Para cuatro de los ocho candidatos, estas serán sus primeras elecciones autonómicas como cabeza de cartel.

Pilar Alegría ha gozado de una gran proyección pública en sus años al frente del Ministerio de Educación y la portavocía del Gobierno.

Mientras, Jorge Pueyo ha tenido el 'altavoz' del Congreso de los Diputados y ha sido capaz de generar titulares propios con sus reivindicaciones y con las dos ocasiones en las que rompió la disciplina de voto de Sumar.

María Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde) y Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) son mucho menos conocidas para el gran público, aunque el descontento del electorado de izquierdas con las políticas de Pedro Sánchez podría jugar a su favor, especialmente en el caso de IU.

A la candidata morada hay un 41,1% del electorado que, según el CIS, no la conoce, mientras que en el caso de la nueva coordinadora de IU-Aragón, el porcentaje se eleva hasta el 43,3%.

Por el momento, quien parte con mayor simpatía de los votantes es Jorge Azcón. El presidente aragonés recibe un 5,53. Es, de hecho, el único líder que pasa del suficiente.

En segundo puesto está Jorge Pueyo. El candidato de CHA, conocido especialmente entre los más jóvenes por un pasado televisivo que le llevó a encumbrarse como el 'Broncano aragonés', ocupa el segundo puesto del ranquin con un 4,67.

Mejora el 4,14 de Pilar Alegría, mientras que el aspirante de Vox, Alejandro Nolasco, es uno de los peor valorados (3,64).