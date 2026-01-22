Yasmina Praderas, la aragonesa nominada en los Premios Óscar por 'Sirat': compite en la categoría de mejor sonido

La película Sirat ha dado el salto definitivo a la élite del cine mundial tras lograr nada menos que dos nominaciones a los premios Óscar, mejor película internacional y mejor sonido.

La película del director Oliver Laxe llega a la gala pisando fuerte, siendo la tercera película española que consigue dos nominaciones en una misma edición, tras Mar adentro y La sociedad de la nieve, a lo que se suman sus 11 nominaciones a los Premios Goya y los cinco galardones técnicos obtenidos en los Premios del Cine Europeo.

La ceremonia se celebrará el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O'Brien repitiendo como presentador. Será entonces cuando sabremos si una nueva representante aragonesa puede alzarse con el premio más prestigioso del cine y seguir los pasos de Luis Buñuel.

Yasmina Praderas, un talento oscense rumbo a Hollywood

La nominación al Óscar al mejor sonido tiene un marcado acento aragonés. La oscense Yasmina Praderas ha sido nominada junto a Amanda Villavieja y Laia Casanovas por su trabajo en Sirat, una película donde el sonido es clave para construir una experiencia sensorial e inmersiva.

Las tres profesionales fueron responsables del diseño de sonido del filme, siendo recientemente reconocidas en los Premios del Cine Europeo.

Por lo que, nominaciones aparte, la aragonesa ya consolida una trayectoria brillante en el apartado técnico del cine español.

En 2023 ganó el Goya al mejor sonido por 'As bestas', y en 2024 estuvo nominada por 'Campeonex' y 'Saben aquell'. Especializada desde hace años en las mezclas finales de sonido, su trabajo es esencial en la fase final del proceso cinematográfico.

De lograr la estatuilla, se convertiría en la segunda aragonesa en conseguir un Óscar, un hito histórico para la comunidad.

Las reacciones en redes sociales, como es de esperar, no han tardado en llegar. Entre ellas, destaca la de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, quien compartía "orgullosa" la nominación a los Óscar de su paisana.

Orgullosos de que la oscense Yasmina Praderas esté nominada a los Oscar en la categoría Sonido por la película SIRAT. pic.twitter.com/2JTplX5S6I — LORENA ORDUNA (@Lorena_OrdunaP) January 22, 2026

Aragón en los Óscar

El único aragonés que ha ganado un Óscar hasta la fecha es el calandino Luis Buñuel, que lo logró en 1973 por 'El discreto encanto de la burguesía' como Mejor Película de Habla No Inglesa. Un premio que recibió con su habitual ironía y sin acudir a la ceremonia.

Aunque el cineasta ya había sido nominado anteriormente por 'Tristana' (1971). Años más tarde, el oscense Carlos Saura fue candidato en 1980 por 'Mamá cumple cien años', y volvió a repetir con 'Carmen' en 1984 y Tango en 1999.

Asimismo, bien merece una mención especial el turolense Javier Navarrete, nominado al Óscar en la categoría de Mejor Banda Sonora por su trabajo en la película 'El laberinto del fauno', de Guillermo del Toro.

Por su parte, Yasmina Praderas recoge ese testigo histórico, situándose ya, gane o no gane, en una selecta lista del cine español.