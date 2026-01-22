El CIS de Tezanos da la victoria a Azcón en las elecciones de Aragón pero necesitaría a Vox para seguir gobernando

El popular Jorge Azcón ganaría las elecciones del próximo 8 de febrero en Aragón gracias al 35,3% de los votos, pero sería insuficiente para poder gobernar en solitario o sin el apoyo de Vox.

Esta es la principal conclusión de la encuesta de intención de voto que ha publicado el CIS de Tezanos en la víspera del comienzo de la campaña electoral.

Según sus previsiones, Azcón obtendría entre 25 y 29 escaños, por lo que necesitaría los entre 10 y 13 que alcanzaría Vox (por los 7 de la actualidad) para mantenerse en el Gobierno de Aragón.

De este modo, Azcón se enfrentaría a la misma encrucijada que María Guardiola tras las elecciones del 21-D en Extremadura: negociar el apoyo externo de Vox, con un pacto programático, o incorporarlo a su Ejecutivo.

Y es que Teruel Existe, que tiene tres diputados en la actualidad, se queda en 1 o 2, lo que sería insuficiente, aun en el mejor de los escenarios, para ser clave en la formación del Gobierno aragonés.

Alegría solo aspira a igualar a Lambán

Mientras, Pilar Alegría (PSOE) quedaría en segunda posición, lejos del PP, con entre 17 y 23 escaños, por lo que, en el mejor de los casos, solo le daría para igualar el resultado de Javier Lambán en 2023.

La exministra estaría lejos de poder gobernar, e incluso podría, en la horquilla más baja, caer al resultado más bajo de la historia del PSOE en Aragón, que fue el logrado por Lambán en 2015, con 18 escaños. No obstante, en aquel año pudo hacerse con el Gobierno con el apoyo externo de Podemos, algo que tendría muy difícil de lograr el próximo 8 de febrero.

Mientras, Chunta Aragonesista, con Jorge Pueyo a la cabeza, sí repuntaría y, de los tres actuales, podría obtener hasta cinco, con el 6,9% de los votos, lo que le daría su mejor resultado desde 2003.

Del resto de fuerzas a la izquierda del PSOE, la coalición IU-Sumar se haría con el 5% de los votos y lograría entre 1 y 3 diputados, mientras que Podemos podría llegar a arañar un escaño.

Quien se quedaría fuera del Parlamento aragonés sería el PAR, que pelea por mantenerse en pie en las Cortes tras una etapa muy convulsa.

'Se Acabó la Fiesta' tampoco entraría en La Aljafería en su primera incursión en la política autonómica, aunque atraería al 2% de los votantes.

Consolidan las encuestas de EL ESPAÑOL

Estos resultados del CIS consolidan la tendencia que se ha visto en las últimas encuestas que ha publicado EL ESPAÑOL, realizadas por Sociométrica. Los populares conseguirían entre 29 y 30 diputados, obligando a Azcón a entenderse con Vox para seguir en el Gobierno.

Esa última encuesta, publicada el pasado lunes, dejaba otro dato muy significativo: Pilar Alegría ya estaría más cerca de Vox (le separan 8,7 puntos de intención de voto) que del PP (que se distancia 11,7 puntos de la candidata socialista).

Aunque los anteriores sondeos apuntaban a un posible pacto entre PP y Aragón-Teruel Existe, este último aleja esta posibilidad por la tendencia a la baja del partido que lidera Tomás Guitarte.

