La calma antes de la tempestad: silencio (casi) total en la política aragonesa antes de la campaña electoral

Minuto de silencio en las Cortes de Aragón por las víctimas en Adamuz Cortes de Aragón

Durante dos días, el eco de la política aragonesa se ha apagado. Los teléfonos callan, las agendas se detienen, y hasta los mensajes en redes parecen haber contenido la respiración. Es un silencio denso, de respeto y de espera, que se extiende tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Una calma que no es sosiego, sino pausa: el breve respiro antes de que regrese el ruido.

Desde el pasado martes, todo el terremoto de la precampaña electoral se ha detenido como señal de luto por las 43 víctimas en Adamuz. Todos los partidos, salvo Vox, acordaron tres días de pausa, siguiendo el luto declarado por el Gobierno de España en todo el país. Hasta ‘Se Acabó La Fiesta’ se ha sumado a este silencio.

En 72 horas, no iba a haber ni actos públicos, ni declaraciones a medios, ni publicaciones en redes sociales ni notas de prensa. Un silencio absoluto que todos los partidos están siguiendo a rajatabla, y que se interrumpirá este viernes, cuando la calma dé paso a la tempestad en la campaña.

En redes sociales, hervidero de emociones en cada campaña electoral, tanto Jorge Azcón como Pilar Alegría cambiaron sus imágenes de perfil por un crespón negro. El popular solo se ha pronunciado en X (antes Twitter) para dar la enhorabuena a Hernán Navales, un joven que se ha alzado con la plata en el Campeonato del Mundo Júnior de Freeride, y para transmitir su pésame a la familia del maquinista fallecido en el accidente ferroviario de Cataluña.

A su vez, la candidata socialista únicamente ha actualizado sus perfiles para lamentar el fallecimiento de Josemari Rodrigo, compañero de la agrupación socialista en El Rabal, en Zaragoza.

Otros candidatos especialmente activos en X tampoco han publicado nada estos días, como Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Teruel Existe) o Alberto Izquierdo (PAR).

Solo el PSOE rompía mínimamente el silencio este martes para denunciar, a través de Whatsapp, la exhibición de unos carteles del PP en su sede de Calatayud donde se solicita el voto para esta formación, algo que la Ley Electoral no permite hasta el inicio de la campaña.

Además, los consejeros del Gobierno aragonés también han ido cancelando su agenda durante estos días. El responsable de Sanidad, José Luis Bancalero, acudió a la presentación de la nueva presidenta del Colegio de Enfermería, pero optó por no hacer declaraciones.

Mientras, el consejero de Fomento, Octavio López, iba a asistir a la inauguración de las nuevas instalaciones logísticas de Dachser en Zaragoza, pero el acto fue suspendido.

De hecho, para este miércoles estaba prevista la presencia en Zaragoza del expresidente José María Aznar para presentar su nuevo libro, titulado ‘Orden y Libertad’, pero el acto también fue aplazado.

Este jueves, el presidente Azcón tiene previsto asistir en Huesca a la misa en honor a San Vicente, aunque desde su equipo reseñan que no hará declaraciones en respeto al luto nacional por la tragedia ferroviaria de Córdoba.

Vox, la nota discordante

Con ello, la única nota discordante de este silencio político ha sido Vox, habituado a ir por libre en multitud de asuntos. La formación ha mantenido su agenda prácticamente intacta, si bien ha cancelado la tradicional pegada de carteles prevista para medianoche, al igual que el resto de partidos, que la celebrarán el viernes por la mañana.

Su secretario general, Ignacio Garriga, se trasladó el martes a Zaragoza para reunirse con sus equipos y candidatos de cara a la cita electoral del 8 de febrero, usando una supuesta “imposición del silencio” por parte del PSOE para justificarse.

“Vamos a respetar a las víctimas y a vivir el luto, por supuesto que sí, pero no vamos a contribuir al silencio y de lo que el gobierno de España, el Partido Socialista, intenta poner a la sociedad y a la oposición”, afirmaba Garriga.

Precisamente, PSOE y Vox se han enzarzado este miércoles en el Ayuntamiento de Zaragoza por el luto tras el trágico accidente. El socialista Paco Galán ha afeado la “falta de institucionalidad” de los de Abascal, que les acusan de “utilizar a las víctimas” para “decir falsedades y mentiras” y “atacar a Vox”.

Para este jueves, volverá Santiago Abascal a Aragón con una visita a La Almunia de Doña Godina por la mañana y un mitin en Alcañiz por la tarde.

El viernes se romperá el silencio

El viernes, como si de la Rompida de la Hora de Calanda se tratase, el ruido volverá a retumbar. Por la mañana, los partidos darán el pistoletazo de salida a una campaña electoral que se prevé intensa y muy disputada hasta que llegue el 8 de febrero.

Durante 15 días, Aragón se convertirá en el epicentro de la política nacional, con la posible presencia de líderes de un lado y otro del panorama político en tierras aragonesas. Porque, después de la calma, volverá la tormenta.