Zaragoza cancela todos los viajes al sur por el accidente en Adamuz (Córdoba): "Me han dicho que me busque la vida"

Dos trenes de alta velocidad de Iryo y Renfe han descarrilado en Adamuz (Córdoba) en la tarde de este domingo, 18 de enero.

De momento se han contabilizado 39 fallecidos y 152 heridos, pero no se descarta que ambas cifras aumenten.

El accidente ha provocado el colapso de las vías y la cancelación de los viajes en tren que circulan por la zona, entre ellos todos los que se dirigen al sur desde Zaragoza.

"Yo iba a Ciudad Real, me enviaron un correo por la noche de que se cancelaba hasta Puertollano, pero me acaban de decir que está cerrada toda la vía", cuenta Laura a El Español de Aragón en la estación Delicias.

Irene por su parte volvía a Córdoba, pero se ha visto con la cancelación en la estación: "Me han dicho que puedo ir hasta Madrid y allí buscar otras opciones, vamos que me busque la vida", relata.

Irene, afectada por la cancelación de los trenes al sur desde Zaragoza. E.E

A la andaluza, como al resto de viajeros que salían desde Zaragoza, Renfe les ha asegurado que les devolverá el dinero del viaje cancelado, o que les permite cambiarlo por otro trayecto.

Tanto las anulaciones como los cambios de billetes de los viajeros afectados son totalmente gratuitos.

Desde Renfe han confirmado que los cinco viajes diarios que pasan por Zaragoza hacia el sur han sido cancelados. Pero los otros cinco pasantes llegan hasta Madrid sin problema.

Accidente de tren en Adamuz

Como ha informado EL ESPAÑOL, a las 19.39 horas de la tarde de este domingo, un tren de Iryo que recorría el trayecto Málaga-Madrid descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe que realizaba la ruta Madrid-Huelva, que también acabó descarrilado.

Hasta el momento se han contabilizado 39 muertos y 152 heridos, de los cuales cinco están muy graves, 24 graves -entre ellos cuatro menores- y 123 de diversa consideración.

Según Iryo, el servicio había partido de Málaga a las 18.40 horas y descarriló a la altura de Adamuz "por razones desconocidas". En el momento del accidente viajaban aproximadamente 300 personas.