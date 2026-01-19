Vox quiere prohibir el uso del burka en oficinas municipales: "No vamos a permitir que nos convirtamos en Marsella"

Los problemas de inseguridad en el territorio es una de las principales banderas que ha cogido Vox para la precampaña hacia las elecciones aragonesas. La formación clama y acusa a la “invasión migratoria” de provocar falta de seguridad en las calles y “desbordar” los servicios públicos, vinculándolo con un aumento de la criminalidad.

Ante ello, desde Vox quieren prohibir el uso de burkas y niqab en espacios municipales a la hora de realizar trámites y gestiones, por ejemplo, en ayuntamientos.

“Nadie permitiría que alguien entrara con un pasamontañas. ¿Por qué hay que consentirlo a otros? Hay problemas de seguridad evidentes cuando alguien entra con la cabeza tapada a una oficina municipal”, ha subrayado Samuel Vázquez, responsable nacional en Vox en Inmigración, Interior y Seguridad, desde Zaragoza.

Para esta formación, la prioridad del país debe ser “devolver a nuestros hijos el barrio que heredamos” y que “nuestros abuelos construyeron con mucho esfuerzo”.

“No vamos a permitir que haya Saint-Denis ni Marsellas en nuestro territorio, ni en Zaragoza ni en Caspe. El pueblo está desbordado. Hasta hace nada nuestros abuelos podían irse a dormir con las puertas y ventanas abiertas y ahora se desarrollan operaciones antiyihadismo y los vecinos deben armar patrullas urbanas por el abandono del bipartidismo a la España rural”, ha incidido Vázquez.

Para Vox, las competencias solo son una excusa para lavarse las manos, si bien tampoco concretan qué acciones legales se llevarían a cabo para prohibirlo.

“Si un mecanismo no sabe arreglar coches debe irse. Si un político no sabe solucionar problemas, debe irse. Haremos todo, desde el pueblo más pequeño, hasta leyes nacionales cuando gobernemos. Siempre haremos algo, dentro del respaldo que nos den los ciudadanos, pero lo haremos”, ha afirmado.

En este sentido, el candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha cuestionado el uso del PP del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).

“No hay ningún programa para luchar contra la imposición del niqab o el burka. 0 euros. Lo único que hay es un escape-room. Y siguen sin hacer el informe de agresores sexuales. Parece que no les interesa. A alguien que ha sufrido una agresión sexual se les ayuda con un escape-room. ¿Por qué no hay nada que pretenda denunciar el niqab y el burka?”, ha afirmado Nolasco.

Conexión de información entre cuerpos de policía

Por otro lado, desde Vox se han sumado a una propuesta surgida de policías locales de Alcañiz, Caspe, Calanda y Alcorisa para favorecer la transmisión de información entre distintos cuerpos, ya que consideran que la abundancia de cuerpos (nacionales, autonómicos y locales) lastra la coordinación.

“Se merma la eficiencia, el coste se eleva, el servicio es peor, y desciende la eficacia. La información se convierte en inteligencia cuando se distribuye. Si no hay inteligencia, nos arriesgamos a que los trenes exploten y nos atropellen por las calles. No se puede atomizar la seguridad ni crear barreras a la información”, ha apuntado Vázquez.