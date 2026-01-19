El PP retira un cartel en el que Azcón pedía el voto antes de tiempo... "por un error de la empresa instaladora"

El cartel, en el que se pedía el voto para el PP. E. E.

El PP ha ordenado la "retirada inmediata" de una valla publicitaria en la que se pide el voto para Jorge Azcón antes del inicio de la campaña electoral. Según han informado desde el partido, se trata de un error de la empresa instaladora "absolutamente ajeno" a la formación.

"En cuanto hemos sido conocedores del error hemos reclamado a la empresa responsable que comprobara si se trataba de un único cartel o había más casos, y que si los hubiera, se retirasen de manera inmediata", ha apuntado desde el PP aragonés.

En la valla en cuestión aparece el barón conservador con su lema de campaña -'Aragón imparable'- y una frase en la que se dice 'Vota Jorge Azcón > presidente'.

La formación ha reaccionado así a la denuncia presentada por el PSOE ante la Junta Electoral. Los socialistas acusaban al PP de haber vuelto a incumplir la ley electoral al exhibir cartelería pidiendo el voto para el líder popular.

"La campaña no ha comenzado todavía y no se puede pedir el voto", recordaban desde el partido.

Haciendo balance, incidían en que la Junta Electoral de Aragón ha dado la razón al PSOE ya en cuatro ocasiones en las que el PP ha vulnerado en estas semanas la ley electoral.

"La Junta Electoral tuvo que llamar la atención al PP y suspender la inauguración de un centro de salud en Arcosur, la anulación de otro sobre el nuevo hospital de Alcañiz, la presentación de la reforma del campo de fútbol de Pinilla y la retirada de publicaciones en redes como un balance de teleasistencia o el anuncio de un grado universitario", exponían.

En este mismo sentido, recordaban que Azcón y el PP "ya vulneraron la ley en las elecciones municipales del año 2019" al promocionarse en los autobuses públicos de Zaragoza cuando ni siquiera se había producido la pegada de carteles.

"Llueve sobre mojado y no todo vale. Volvemos a pedir al PP una campaña limpia, es lo que merecen los aragoneses", subrayaban.

Desde el PP, sin embargo, rechazan estas palabras y recuerdan que Pilar Alegría fue condenada a una multa de 2.200 euros por hacer electoralismo desde Moncloa durante la campaña del 9J.

El comunicado de la empresa

La empresa de la polémica, Improved Business Media SL, ha lanzado un comunicado en el que confirma que la instalación de la valla ha sido realizada por su cuenta y riesgo "en exclusiva".

Su gerente, Adrián Coscolín, asegura que el PP no ha intervenido, autorizado ni participado en la contratación, ejecución o ubicación del soporte publicitario.

"El PP no ostenta responsabilidad alguna sobre este acto ni sobre las posibles consecuencias administrativas o legales que pudieran derivarse de un eventual incumplimiento de la normativa vigente en materia de publicidad electoral", subraya.

Y es más. Sostiene que el Partido Popular queda "plenamente exonerado de cualquier responsabilidad", correspondiendo íntegramente al proveedor la asunción de las obligaciones y riesgos asociados.