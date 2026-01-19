Duelo absoluto en Aragón por el accidente de Adamuz: "Es el más trágico que hemos vivido desde que existe la Alta Velocidad"

España vive este lunes una jornada trágica tras el doloroso accidente ferroviario de este domingo en Adamuz, en el que han perdido la vida al menos 39 personas y decenas de heridos. La terrible noticia ha sacudido a todas las Comunidades y provincias, por lo que toda la agenda en Aragón se ha paralizado como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas.

Esta mañana, el Gobierno de Aragón, la delegación del Gobierno en Aragón y los Ayuntamientos de Huesca, Zaragoza y Teruel y el resto de instituciones aragonesas han cancelado su agenda. Además, han convocado un minuto de silencio para sumarse al dolor y transmitir las condolencias.

A las 11.30 ha tenido lugar el minuto de silencio del Gobierno de Aragón, en la puerta del Palacio de la Aljafería, presidido por el presidente Jorge Azcón, junto con los consejeros y miembros de las Cortes de Aragón.

Azcón ha mostrado su pésame y el de “toda la sociedad aragonesa” a los familiares y amigos de los fallecidos. “Me he puesto en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía para ofrecer nuestro apoyo y ayuda”, ha asegurado. Además, ha mandado un mensaje de ánimo a los servicios de emergencias que están haciendo un trabajo “durísimo, pero necesario”.

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, no ha podido estar presencialmente en este minuto de silencio pero ha mandado un mensaje de condolencias y cariño a los afectados. “Hoy es un día de profundo dolor para toda España, en el que acompaño con mis oraciones a las víctimas y ruego por todos ellos”, ha añadido.

Deseo enviar mis condolencias y cariño a las personas y familias afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz. Hoy es un día de profundo dolor para toda España, en el que acompaño con mis oraciones a las víctimas y ruego por todos ellos.🙏 — Marta Fernández Martín (@MartaFe24) January 19, 2026

En la misma línea, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del Gobierno en Aragón han convocado a las 12.00 un minuto de silencio conjunto a las puertas de la Casa Consistorial, con las banderas a media asta.

“Estamos todos consternados y conmocionados por el trágico accidente que tuvo lugar ayer cerca de Córdoba. En nombre de Zaragoza quiero transmitir las condolencias a las familias y a todas las personas afectadas y próximas”, ha subrayado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

“Todavía hay muchas personas que no están localizadas y espero que las puedan localizar cuanto antes y que las familias puedan salir de dudas. Ojalá sea con vida. Una vez esclarecida esta emergencia espero que también se analicen las causas porque es el accidente más trágico que hemos vivido desde que existe la alta velocidad en España y habrá que aclarar cuáles son las causas reales para poder pedir responsabilidades si las hubiese”, ha declarado Chueca.

Igualmente, la alcaldesa ha asegurado que Zaragoza ha trasladado todo su apoyo al alcalde de Córdoba y al presidente de la Junta de Andalucía. Por el momento, según ha señalado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, no han requerido ayuda de Aragón, ya que no es la UME más próxima, aunque se muestran disponibles para cualquier necesidad.

En cuanto a las víctimas, ha reconocido que por el momento no hay noticias de ningún fallecido de Zaragoza o aragonés. De la misma forma, Beltrán ha defendido que todavía es “prematuro” saberlo por la complejidad de la investigación.

Por otro lado, tampoco puede especificarse la fecha en la que se podrá reanudar la circulación por la zona, puesto que hay que quitar una gran cantidad de material pesado. No obstante, si el corte se alarga, el delegado afirma que se pondrán medidas alternativas para desplazarse.

Además de la corporación municipal y el delegado del Gobierno, en este minuto de silencio han participado la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, o el presidente de la Famcp, Carmelo Pérez.

Minuto de silencio en Teruel

El Ayuntamiento de Teruel también ha convocado un minuto de silencio, presidido por la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y al que se han sumado ciudadanos y representantes institucionales como el presidente de la Diputación Provincial, Joaquín Juste, el consejero de Turismo, Manuel Blasco, el subdelegado del Gobierno, Enrique Gómez o la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa María Sánchez.

“Desde la ciudad de Teruel quiero mostrar mi más sincera solidaridad con las familias de los fallecidos, con las personas heridas y con todos los afectados”, ha señalado Buj.