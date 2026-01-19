Decisión histórica en Aragón: PP y PSOE retrasan el inicio de la campaña electoral por el luto por la tragedia en Adamuz

Líderes de PP, PSOE, Vox e IU hablan tras el minuto de silencio en las Cortes de Aragón E. E.

Los principales partidos políticos en Aragón han abogado por retrasar el inicio de la campaña electoral por el luto oficial declarado en todo el país tras la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba).

El calendario fijaba el inicio de la campaña para la medianoche del jueves 22 al viernes 23, momento en el que se habría celebrado la tradicional pegada de carteles.

La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha propuesto al resto de formaciones posponer el inicio de campaña al viernes por la mañana, y desde su equipo confirman que no habría actos hasta ese momento.

Del mismo modo, desde el PP han confirmado que no habrá actos de campaña hasta el día 23 por la mañana, y que no se celebrará la pegada de carteles a medianoche.

La tragedia de Adamuz es una de las peores de la historia ferroviaria de nuestro país.

Cancelo hoy toda la actividad institucional de mi agenda en señal de duelo.

Toda nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos. — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) January 19, 2026

Igualmente, la coalición IU-Sumar ha anunciado la "cancelación inmediata" de todos los actos de precampaña previstos para los próximos días. “Creemos que la política debe estar al servicio de la ciudadanía y, en circunstancias tan dramáticas, corresponde actuar con responsabilidad y empatía”, ha añadido su candidata, Marta Abengochea.

También Teruel Existe ha confirmado la suspensión temporal de sus actos de campaña electoral como muestra de respeto ante el duelo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Desde el PAR abogan por una decisión unánime y dicen que se sumarán a lo que decida la mayoría de partidos.

Mañana no es día de campaña.



Es un momento de dolor y de apoyo a las familias de las víctimas y a los heridos del accidente en Adamuz.



Por eso cancelo toda mi actividad de mañana en señal de solidaridad, afecto y respeto.



También quiero mostrar, una vez más, mi profunda… — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) January 18, 2026

Únicamente Vox ha seguido su agenda para, al menos, este lunes por la mañana, con una rueda de prensa para hablar de seguridad en las calles y una visita a Caspe por este mismo motivo. Su intención, por el momento, es mantener la pegada de carteles.

Todo el Gobierno de Aragón ha suspendido su agenda de este lunes, al igual que el Ayuntamiento de Zaragoza.

Nuestro pensamiento está hoy en Adamuz, tras las terribles noticias que hemos ido conociendo a lo largo de la noche y la mañana.



Desde CHA, hemos cancelado todos nuestros actos públicos de hoy.



Toda nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas y a sus familias. — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) January 19, 2026

También el resto de partidos ha cancelado los actos que tenían programados. Alegría iba a trasladarse a Binéfar, Chunta acudía a Teruel a hablar de Sanidad, Teruel Existe había convocado en la sala de prensa de las Cortes e IU iba a hacer lo propio desde su sede.