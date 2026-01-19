Aragón ofrece toda la ayuda necesaria a las víctimas del accidente de tren en Córdoba y cancela su agenda institucional EFE Y EUROPA PRESS

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad registrado este domingo por la tarde en Adamuz (Córdoba) ha dejado 39 fallecidos, entre ellos el maquinista de un tren de Renfe, y 152 heridos.

El accidente ocurrió a las 19:39 horas, cuando un tren de Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz y invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe con destino Madrid–Huelva, que también descarriló.

Del total de heridos, cinco están muy graves, 24 graves (cuatro de ellos menores) y 123 presentan lesiones de diversa consideración. En el tren de Iryo viajaban unas 300 personas, y el descarrilamiento afectó a los coches 6, 7 y 8.

Aragón cancela su agenda institucional

Dada la situación, el Gobierno de Aragón ha ofrecido toda la ayuda necesaria a las víctimas y familiares del accidente y las instituciones aragonesas han cancelado su agenda política de este lunes.

El presidente de la comunidad, Jorge Azcón, ha publicado un tuit en X a primera hora de este lunes en el que califica lo sucedido como: "La tragedia de Adamuz es una de las peores de la historia ferroviaria de nuestro país". Además, ha anunciado que cancela su agenda para el día de hoy y muestra su solidaridad con las familias y los heridos.

Su rival política en las próximas elecciones autonómicas de Aragón el 8 de febrero, Pilar Alegría, también ha cancelado la agenda prevista para hoy "en señal de solidaridad, afecto y respeto".

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza Natalia Chueca, asegura estar "consternada" y envía todo el apoyo a las víctimas y familiares de la tragedia ferroviaria. Cancelando también su agenda.

Asimismo, en señal de duelo, otras instituciones como el Ayuntamiento de Huesca también han cancelado su agenda prevista.

