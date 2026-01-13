Azcón acusa a Sánchez de dar "una patada" al bicentenario de la muerte de Goya: "Si fuera catalán, se volcarían"

Aragón sigue sin tener atado el apoyo del Gobierno de España para la conmemoración del bicentenario de la muerte de Goya en 2028. Y no solo eso. Que el propio gabinete del presidente lo mandara a la papelera a finales de diciembre por no tener ‘punch’ político preocupa extraordinariamente a Jorge Azcón.

"Si Goya fuese catalán, el Gobierno se habría volcado, pero como es aragonés, lo menosprecia", ha dicho durante la presentación de dos exposiciones sobre el genio de Fuendetodos que podrán verse desde este miércoles en el museo Pablo Serrano de Zaragoza.

El propio líder conservador mandó una carta a Pedro Sánchez en junio de 2024 solicitando su colaboración, y aunque ha habido declaraciones del ministro Urtasun que invitaban al optimismo, "luego no han hecho nada".

"Es absolutamente necesario que el Gobierno de España se comprometa porque en Aragón estamos haciendo un buen trabajo. Necesitamos que el bicentenario de Goya sea declarado acontecimiento de interés cultural para que haya bonificaciones fiscales y las empresas también puedan venir a colaborar económicamente con el proyecto que estamos desarrollando. No merecemos que nos menosprecien", continuaba.

Azcón lamenta que Sánchez dé la patada a un proyecto que es "de todos" y que está "llamado a unir". Cree, de hecho, que el rechazo del Ejecutivo central se debe a que no genera confrontación.

"Si el Gobierno de España quiere un proyecto en el que Aragón esté unido como lo está y pueda unir al resto de territorios, ese proyecto es Goya. Por eso es incomprensible que ante la petición que hacemos desde Aragón de que se constituya esa comisión, de que se declare acontecimiento de especial interés cultural, dé la callada por respuesta", añadía.

Los preparativos

El Gobierno aragonés está movilizando e implicando al conjunto de las instituciones de la Comunidad. Para ello constituyó una comisión autonómica con el Ayuntamiento de Zaragoza que pronto tendrá una segunda convocatoria.

A ella se llamará al resto de instituciones relevantes del mundo goyesco, desde el Arzobispado de Zaragoza a la Universidad, la Fundación Ibercaja, la Fundación CAI o la Academia de San Luis, entre otras.

Con el bicentenario, la DGA quiere reivindicar que Goya es lo que es "por ser aragonés". El Pignatelli ha preparado esta efeméride "desde la planificación", con un plan director "meticuloso y detallado" que pretende darle "capitalidad aragonesa", según ha recalcado el director general de Cultura, Pedro Olloqui.

Según ha adelantado, a las iniciativas ya puestas en marcha como la exposición ‘Goya, del Museo al Palacio’, se unirán pronto importantes anuncios. En próximas fechas se conocerá la adjudicataria de las obras que permitirán recuperar parte de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar y ponerlos al servicio de la obra del genio de Fuendetodos.

"Además, estamos trabajando en publicaciones de carácter científico que serán de relevancia nacional e internacional, como el catálogo razonado de la obra de Goya", ha apuntado.