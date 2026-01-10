La coalición IU-Sumar marca terreno en la izquierda de cara al 8-F: "Aragón es tierra de derechos y no de derechas"

Las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina y los partidos terminan de perfilar sus candidaturas. Con este objetivo se han reunido la coalición conformada por Izquierda Unida y Movimiento Sumar. Así, han celebrado una jornada junto a sus candidatos y militantes han presentado el marco general de la campaña de cara al 8 de febrero.

La coordinadora general de Izquierda Unida y candidata a la presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha subrayado que el programa "nos impulsa y nos identifica".

"Frente a un Aragón que se vende a Amazon, Forestalia, la Quirón o a los fondos de inversión que especulan con la vivienda ponemos el valor en lo que no tiene precio ni está en venta: nuestros derechos, el medio rural, la educación, la sanidad y el derecho a la vivienda", ha reiterado.

Asimismo, ha puesto el foco en "el valor de la gente que defiende nuestra propuesta y nuestro programa". Por ello, de la jornada que han celebrado este sábado mantenía la esperanza de salir "fortalecidas para defender ese Aragón que no se vende".

Respecto a las expectativas sobre el camino de negociación y la capacidad de influencia en Aragón, Abengochea ha señalado que la expectativa de su formación política es seguir consolidando derechos y generar la ilusión suficiente "para movilizar a esa gente que está en la abstención o que se siente frustrada o que tiene ese hastío".

La también Coordinadora general de IU Aragón se ha referido a la falta de consenso por parte de la Izquierda para formar una coalición unida: "Esto no quiere decir que en el futuro no pueda haber un trabajo común y tampoco que las izquierdas no podamos estar fuertes para disputar esa batalla", ha defendido.

Abengochea ha señalado, además, que "Aragón es tierra de derechos y no de derechas". Por lo que "solo una izquierda fuerte, coherente y enraizada en barrios y pueblos puede frenar la impunidad con la que hoy se gobierna desde el Pignatelli".

Por ello, la coalición ha interpelado a la abstención, a comprender el cansancio sin resignarse a él y a recordar que cada voto es una herramienta para proteger lo común.

En este sentido, el candidato a las Cortes de Aragón por Zaragoza, Pepe Paz, ha apuntado que el objetivo con el que concurre a las elecciones es construir un "Aragón positivo": "El enfoque de la coalición con la jornada de hoy se basa en la participación de personas comprometidas en movimientos sociales con el objetivo de crear un programa que responda a las necesidades de toda la población aragonesa", ha subrayado.

Desde la coalición han señalado que se trata de un programa que no habla de derechos en abstracto, sino del colegio del barrio, del centro de salud, del trabajo digno y de la vida cotidiana.