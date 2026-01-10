Cambios, dudas y certezas para Aragón en la reforma de la financiación: qué hay en juego con el pacto Sánchez-Junqueras

La reforma del modelo de financiación autonómica ha sido una de las grandes batallas que ha librado Aragón en la última década, consciente de que la sostenibilidad de los servicios públicos por todo el territorio se dirime en los fondos que vaya a recibir del Estado.

El actual modelo se pactó en 2009 con el compromiso de revisarlo a los cinco años, en 2014, pero esa renovación, pese a contar el PP con mayoría absoluta, nunca se abordó. Tras varios intentos, Sánchez ha cerrado un acuerdo con ERC para impulsar una reforma que todas las comunidades ven necesaria, pero cada una desde su propio punto de vista, sin dar su brazo a torcer.

Estas aportaciones son clave para la sostenibilidad del sistema, más todavía en una comunidad donde el coste de la sanidad y la educación se multiplica en entornos rurales.

En cualquier caso, este posible acuerdo deberá pasar todavía un largo trámite parlamentario en el Congreso, con las dificultades propias que tiene el PSOE para sacar adelante cualquier ley, incluidos unos presupuestos que no se aprueban desde 2023.

El nuevo sistema prevé destinar recursos adicionales de 21.000 millones a las comunidades en 2027, año (electoral) en el que entraría en vigor, si cuenta con el visto bueno del Congreso, algo que, a priori, está en manos de Junts, como todo en sede parlamentaria.

De ellos, los cálculos del Ministerio de Hacienda cifran en 629 millones de euros el incremento de aportaciones del Estado para Aragón, alrededor de un 11% respecto al actual sistema, y un 3% de los nuevos fondos para las comunidades.

Pero, ¿de dónde sale este dinero? La mayor parte surge de más cesiones de impuestos, en concreto, del IRPF que pasa del 50% actual al 55%, mientras que la del IVA sube del 50% al 56,5%.

Asimismo, Moncloa entrega a la bolsa común la recaudación de cuatro impuestos, el de Patrimonio, el de los Depósitos Bancarios, el del Juego y el de Residuos.

He aquí la primera brecha entre PSOE y PP en Aragón. El consejero Bermúdez de Castro sostiene que esos cuatro impuestos ya los ingresa la Comunidad de forma directa, y ahora pasarán a la bolsa común a repartir entre todos los territorios. Mientras, el Gobierno de España defiende que, dentro de los 629 millones, no se computan esos impuestos.

La despoblación como criterio y la ausencia de la orografía

Aunque una de las mayores disputas entre el PSOE y el PP está en la inclusión de la despoblación como variable para definir el reparto. Mientras el Gobierno de España dice que el nuevo reparto por costes fijos beneficia a las comunidades despobladas, el de Aragón sostiene que “no aparece por ningún lado”.

En la documentación transmitida por el Ministerio, la despoblación no tiene un epígrafe concreto, pero se argumenta que la nueva propuesta de población ajustada contempla nuevas variables -como los costes fijos- que dan respuesta a este reto.

“En concreto, su población ajustada es un 8% mayor que la población real. Es decir, para el modelo de financiación, la Comunidad aragonesa tiene 107.000 habitantes más de los que aparecen en su padrón”, aseguran desde el Ministerio.

Pero ello no convence al PP, que ve cómo sus principales déficit “no aparece” y también cómo se ha excluido el concepto de orografía, que, en la anterior propuesta de 2021, ya realizada por el Gobierno de Sánchez, sí estaba incluido.

De hecho, según los cálculos realizados por aquel entonces por el Gobierno de Lambán, Aragón habría recibido 321 millones de euros por la orografía -un reparto entre las comunidades con los municipios más altos de España- y 101 millones por la despoblación. Ambas cuestiones no aparecen en los desgloses del acuerdo entre Sánchez y ERC.

En la propuesta presentada este viernes, se mantienen criterios como la dispersión territorial, ya recogida en el modelo de 2009, que pasaría de contar un 0,6 a un 0,5% del reparto. Y otro asunto importante para Aragón como la superficie -ocupa casi una décima parte del país- cae del 1,8 al 1,6%.

El fondo climático y el ‘IVA Pymes’

Otra de las novedades de este modelo es el llamado ‘Fondo climático’, una reserva de mil millones de euros para hacer frente a los desafíos de la crisis climática, como las catástrofes provocadas por las danas y tormentas.

Sin embargo, y pese a que las lluvias también han azotado a Aragón en los últimos meses, dos tercios del mismo se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo, es decir, Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, por ser “las más afectadas por su exposición al calentamiento del Mar Mediterráneo”. El tercio restante lo recibirán el resto de comunidades. Es decir, 4 regiones se dividirán 666 millones y las otras 13, 333 millones.

Además, se crea el mecanismo ‘IVA Pymes’, con el que las comunidades -a petición suya- podrán recibir una parte de la recaudación de IVA generada por las pymes en su territorio.

La lucha comienza este miércoles

Con estas cuestiones sobre la mesa, el consejero se trasladará el próximo miércoles al Consejo de Política Fiscal convocado por la ministra para abordar este modelo de financiación autonómica.

La ministra Montero tampoco ha cerrado la puerta a realizar reuniones bilaterales con las comunidades para tratar con cada una los posibles ajustes en el nuevo reparto que, eso sí, necesitará los apoyos del Congreso.