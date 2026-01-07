Aragón acaba 2025 con 5.540 pacientes en espera para una operación desde hace seis meses: un descenso del 26,4%

La especialidad de Oftalmología es la que registra la mayor disminución de pacientes pendientes para una intervención quirúrgica.

Aragón acaba con un total de 5.540 pacientes en espera para una intervención quirúrgica desde hace seis meses, lo que supone una disminución del 26,4% con respecto al año pasado. Esto mismo se traduce en 2.000 pacientes menos. Así lo ha reflejado la directora del área de Atención Hospitalaria del Servicio Aragonés de Salud, Sara Guillén, en rueda de prensa.

Durante su intervención, ha señalado que los datos son "muy superiores" a los esperado por la consejería de Sanidad de José Luis Bancalero a inicios de año, que se marcó "una reducción del 10%".

No ha sido lo único ya que este 2025 también ha supuesto el descenso del tiempo de espera. Los pacientes son intervenidos tras 132,26 días de espera, lo que supone que "de media ha disminuido en dos semanas".

Según lo expuesto por Guillén, en 2025 "el 70% de todas las intervenciones se realizaron antes de los 180 días". Mientras tanto, el 43,5% en menos de 90.

A pesar de que a lo largo del año se presentaba una tónica descendente, el mes de diciembre ha supuesto un incremento de un 1,88% de pacientes en lista de espera, lo que se traduce en 103 pacientes más. "Esto es derivado de la huelga de los sindicatos médicos de los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, además de las numerosas festividades", ha explicado la directora de Atención Hospitalaria.

Durante los cuatro días de huelga, se tuvieron que suspender 830 intervenciones quirúrgicas, de las que "calculadas fueron unas 400 con una demora superior a los 180 días".

En definitiva, Guillén ha remarcado que "se está operando más" y el número de salidas de lista de espera por intervención del Registro de Demanda Quirúrgica se ha incrementado un 2,83% en el conjunto de 2025 respecto al año 2024.

Atendiendo a especialidades, en estos últimos 12 meses Oftalmología ha descendido en un 71,9%; en Cirugía Oral y Maxilofacial, un descenso del 66,7% y Cirugía General y Digestiva una bajada del 43,3%.

En el área de Traumatología, desciende el número de pacientes en lista de espera quirúrgica de más de 180 días en un -19,3%. Es una de las acciones que más impacto tienen en la lista de espera al ser la especialidad con mayor número de pacientes de larga duración. En esta especialidad la lista ha bajado en 422 pacientes.

Las medidas implantadas en Otorrinolaringología, una especialidad creciente en la demanda, han conseguido una bajada de 138 pacientes (-13,7%). Este descenso se ha conseguido al incrementar la disponibilidad de suelo quirúrgico para esta área.

Por provincias, en Zaragoza hay 4.853 pacientes, el 87,6% del total. En Huesca, 192 pacientes, el 3,5% del total. Y en Teruel, 495 pacientes, el 8,9% del total.