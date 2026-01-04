Alejandro, venezolano en Zaragoza: "Han sido 26 años de maltrato donde se ha mancillado a todo un pueblo"

24 horas después de la detención de Nicolás Maduro, los venezolanos comienzan a ver con perspectiva el fin de una época y el inicio de una nueva era no exenta de incertidumbre, pero con la esperanza de dejar atrás dos décadas y media bajo el régimen bolivariano, también para los que tuvieron que marchar de su tierra.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha recibido este domingo en su despacho a representantes de algunas de las asociaciones de ciudadanos venezolanos que residen en la Comunidad, a quienes ha trasladado ese mensaje de “esperanza” tras la salida de Maduro.

Uno de los asistentes es Alejandro Landeta, portavoz de ‘Vente Venezuela’, quien cree que hoy “vemos los frutos” a un trabajo de 26 años para “liberar a Venezuela de un sistema oprobioso”.

“El pasado 28 de julio de 2024 los venezolanos nos expresamos en las urnas porque tenemos un sentimiento y un sentido altamente democrático. Creemos en el desarrollo de la democracia para el desarrollo de la sociedad y de esa forma los venezolanos hemos venido actuando”, ha expuesto.

Sin embargo, Landeta recuerda que Venezuela continúa “tomada por una estructura criminal”, si bien ya vislumbran “una salida democrática” y una “transición ordenada”, ante lo que pide “unión” a los venezolanos.

“Está en juego no solamente la libertad de todo un pueblo, sino la seguridad de todo un continente. Hoy no es un motivo de celebración, porque todavía no hemos logrado el objetivo completamente, pero es el inicio de una nueva etapa que va a cambiar radicalmente la situación geopolítica, no solamente de Venezuela sino del continente”, ha añadido.

Por su parte, Azcón ha celebrado que el “drama” que ha vivido Venezuela durante dos décadas tenga “un punto de inflexión” con el encarcelamiento de Maduro, lo que abre “una esperanza y una ilusión nueva”.

“La realidad es que hoy Maduro ya no es un dictador, hoy Maduro es un preso y por lo tanto creo que los demócratas no tenemos que sentir ninguna pena, ninguna tristeza. Lo que ha ocurrido durante estos 20 años de narcodictadura tiene unas consecuencias dramáticas a día de hoy que a partir de ahora significa un nuevo momento de ilusión y una oportunidad”, ha subrayado el presidente aragonés.

Ahora, Azcón espera que se cumpla la constitución venezolana y se convoquen elecciones en el plazo de 30 días para que “un gobierno democrático afronte una transición democrática”.

“Es una oportunidad para lo esencial, que la democracia y la libertad lleguen a Venezuela. Ese es el deseo que queremos transmitir al pueblo de Venezuela”, ha apuntado.