Alegría propone un convenio autonómico de la discapacidad: "Tienen salarios y condiciones que no son del todo positivos"

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha propuesto este martes la puesta en marcha de un convenio autonómico de la discapacidad que favorezca las condiciones laborales de los trabajadores en este sector. A su juicio, es “básico y fundamental” para un personal con una “vocación absoluta de servicio público”.

“Sabemos que hay otras comunidades autónomas que ya lo están desarrollando y, desde luego, mi compromiso con todo este sector, y fundamentalmente con estas mujeres, es poder aprobar ese convenio autonómico de la discapacidad”, ha asegurado Alegría en una visita a Adislaf, donde ha atendido las necesidades de las familias, usuarios y de quienes trabajan en este sector.

“Cuando miras cuáles son las condiciones laborales, profesionales y económicas, de los hombres y sobre todo mujeres que trabajan en el sector, nos encontramos con que tienen unos salarios y unas condiciones que no son del todo positivos. De hecho, muchas de ellas perciben el salario mínimo o, como mucho, 50 euros más que el salario mínimo interprofesional”, ha argumentado Pilar Alegría.

También ha hecho referencia a que el concierto social en Aragón, que actualmente está sin firmar desde abril y “esto provoca que no se puedan revisar las plazas concertadas sin permitir su dignificación”.

La exministra ha manifestado también su compromiso “desde la presidencia del Gobierno de Aragón” con el sector de la discapacidad para poder abordar esos conciertos, “incluso llevándolos a plazos más amplios de años, para que salgan en tiempo y forma”, ha añadido.