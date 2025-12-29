Confirmado por el Gobierno de Aragón: nueva convocatoria del Bono de Alquiler Joven para los menores de 36 años

El acceso a la vivienda es una de las mayores preocupaciones actualmente para los aragoneses, sobre todo, para los más jóvenes. Ante esta situación, el Gobierno de Aragón prepara una nueva convocatoria del Bono de Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros al mes durante dos años.

Este lunes, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los fondos que va a recibir el Departamento de Vivienda, Logística y Cohesión Territorial para lanzar, a lo largo de 2026, esta nueva edición del Bono de Alquiler Joven, enmarcado dentro de la ayuda financiera estatal.

Esta convocatoria, relativa al ejercicio 2025, pero cuyos fondos son transferidos a final de año, estará dotada de 7,6 millones de euros y estará destinada a ayudas al alquiler a menores de 36 años que, en líneas generales, reciben una ayuda de 250 euros mensuales a lo largo de 24 mensualidades.

En la anterior convocatoria correspondiente al ejercicio 2024 se destinó la misma cifra de 7,6 millones de euros y las ayudas llegaron a cerca de 1.300 jóvenes aragoneses.

Por su parte, en las correspondientes a 2022 y 2023 se destinaron 15,2 millones de euros y las ayudas llegaron a 2.610 aragoneses. Se denegaron por agotamiento presupuestario 2.105, mientras que 1.800 fueron denegadas por no cumplir requisitos.

La ayuda se concede por orden de llegada de las solicitudes hasta agotamiento de crédito presupuestario y se pueden presentar, una vez se lance la convocatoria, de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón o de forma presencial en registros físicos del Gobierno de Aragón, así como en Correos a través de procedimiento administrativo.

Requisitos

Para acceder a ella, entre los requisitos principales se encuentra poseer la nacionalidad española, de algún Estado miembro de la Unión Europea o Suiza, o bien contar con residencia legal en España, en el caso de personas extranjeras no comunitarias. Además, es imprescindible no ser propietario ni usufructuario de una vivienda.

Los solicitantes deben acreditar ingresos regulares que, sumados a los de las personas que convivan en la vivienda, no superen tres veces el Iprem, lo que equivale aproximadamente a 25.200 euros anuales.

El importe máximo del alquiler permitido para acceder a la ayuda es de 600 euros mensuales para una vivienda completa y de 300 euros mensuales en el caso de alquiler de una habitación. No se incluyen en estos importes los anexos como garajes o trasteros.

La cuantía del Bono Alquiler Joven es de 250 euros al mes durante un periodo máximo de 24 meses, lo que supone un total de hasta 6.000 euros por beneficiario. Esta ayuda es compatible con otras subvenciones destinadas al alquiler para personas especialmente vulnerables.