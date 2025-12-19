Perfil bajo: las denuncias de PP y PSOE ante la Junta Electoral obligan a los partidos a redefinir sus estrategias en Aragón

La cascada de denuncias entre PP y PSOE ante la Junta Electoral ha obligado a los partidos a redefinir sus estrategias de precampaña. Populares y socialistas han dejado claro en menos de 72 horas que no van a dejar pasar ni una, y el riesgo no es menor, ya que quien incumpla se expone a multas de hasta 3.000 euros.

Este jueves, el presidente Jorge Azcón únicamente ha participado en un acto público, y prácticamente a escondidas, después de que el miércoles tuviera que suspender a última hora la presentación del futuro centro de salud del barrio de Arcosur, en Zaragoza.

A este acto acudió finalmente el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que acompañó a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la parcela en la que se ubicará el futuro centro de salud.

Pese a ese cambio ‘in extremis’, el PSOE ha vuelto a la carga, y presentaba una tercera denuncia en solo tres días, reprochando que se mantuviera con la presencia de la regidora de la capital aragonesa.

Este jueves, Azcón visitó, a mitad de tarde, una exposición en el IAACC Pablo Serrano, pese a que no se había programado previamente en su agenda, como es habitual. Después, se acercó al partido de Casademont Zaragoza femenino en el pabellón Príncipe Felipe.

Mientras, la actividad de los consejeros también se ha visto aminorada desde que Jorge Azcón firmó el decreto de convocatoria de elecciones.

Durante este jueves, únicamente ha comparecido ante los medios la vicepresidenta, Mar Vaquero; o los responsables de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, y el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, que se desplazó a Madrid para asistir al pleno del Consejo Nacional del Agua.

En la rueda de prensa, Vaquero negó que el Gobierno vaya a “parar su trabajo del día a día” ni a crear ningún “apagón informativo” por el adelanto electoral, y garantizó que iban a respetar “los límites” de la ley.

“Va a ser casi diario el ejercicio de denuncia del PSOE. Quieren bloquear la acción del gobierno. Vamos a seguir trabajando, conociendo los límites de la ley electoral. En cualquier caso, a diferencia del PSOE, nosotros respetamos y cumplimos la ley”, ha subrayado la vicepresidenta.

Para este viernes, el presidente únicamente tiene en su agenda pública la celebración de la copa de Navidad con los medios de comunicación, al que suelen asistir todos o gran parte de los consejeros. De hecho, el único que tiene agenda es Manuel Blasco, que abre una jornada de presentación de resultados de un proyecto de gestión sostenible de la biodiversidad fúngica.

Al PSOE tampoco le ha salido bien la jugada. Los populares, lejos de quedarse de brazos cruzados, contraatacaron con una denuncia por un vídeo de Pilar Alegría en Instagram junto al alcalde de Zuera, que tendrá que ser borrado del perfil de forma cautelar.

El vídeo se publicó este miércoles por la tarde, y en él aparecían la propia Alegría junto al alcalde de Zuera, José Manuel Salazar. Durante aproximadamente un minuto, ambos conversaban sobre vivienda pública asequible y sobre la construcción de un centro de salud, para el que “después de dos años no hay centro ni presupuesto para hacerlo”, según decía el edil.

En la publicación aparecían como colaboradores el PSOE nacional y el PSOE-Aragón, lo que, a juicio del PP, hacía suponer que estaban financiando el post.

Los precedentes

En la última campaña electoral, el Gobierno de Javier Lambán también pegó un descenso notable de su actividad durante los primeros días, también coincidiendo con la Semana Santa, aunque el entonces presidente continuó un alto ritmo.

Solo en las primeras semanas de campaña, Lambán, entre otros actos, se reunió con la Junta de Cofradías, con los responsables de la Cámara de Comercio, y con el rector de la Universidad; visitó el Instituto de Nanociencia, y una empresa de alimentos; y presidió los actos del Día de Aragón. También hubo varias reuniones del Consejo de Gobierno.

Precisamente, en abril de 2023, fue Mar Vaquero, entonces portavoz del PP, quien acusó al Gobierno de Lambán de pagar “con el dinero de todos los aragoneses” su “estrategia de propaganda” por la emisión de unas cuñas publicitarias en la radio. Por ello, presentaron su denuncia ante la Junta Electoral por el incumplimiento de la ley.

Esto ha salpicado, incluso, al Ayuntamiento de Zaragoza, también afectado por el periodo electoral en toda la Comunidad. De hecho, la alcaldesa ha convocado a los medios para una rueda de prensa para “detallar un asunto urbanístico de actualidad”, sin más concreción.